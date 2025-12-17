Kategórie
TASR
dnes 17. decembra 2025 o 7:41
Čas čítania 1:09

Trump nariadil úplnú blokádu sankcionovaných ropných tankerov do a z Venezuely. Flotila USA v Karibiku má rásť

USA vypísali 50 miliónov za Madura, zadržali tanker a flotila s USS Gerald R. Ford operuje v Karibiku.

➔ Donald Trump oznámil námornú blokádu „sankcionovaných ropných tankerov“, ktoré smerujú do a z Venezuely.

➔ Na platforme Truth Social napísal, že nariaďuje „ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ BLOKÁDU“ a avizoval, že americká flotila v Karibiku vrátane lietadlovej lode USS Gerald R. Ford „bude len rásť“, kým Venezuela nevráti USA „všetku ropu, pôdu a iné aktíva“.

➔ Caracas krok ostro kritizuje a tvrdí, že cieľom je „ukradnúť bohatstvo“ Venezuely; USA minulý týždeň zaistili veľký ropný tanker pri pobreží a oznámili sankcie voči ďalším plavidlám.

Citát: „Dnes nariaďujem ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ BLOKÁDU VŠETKÝCH SANKCIONOVANÝCH ROPNÝCH TANKEROV, ktoré smerujú do a z Venezuely,“ napísal Donald Trump na platforme Truth Social.

Kontext:

- USA už uvalili sankcie na venezuelský ropný sektor a opakovane obviňujú venezuelského prezidenta Nicolása Madura z prepojenia na zločineckú organizáciu „Kartel Sĺnk“ (Cartel de los Soles). Washington zároveň ponúkol odmenu za informácie vedúce k jeho dolapeniu.

- Americké námorníctvo dlhodobo posilňuje operácie proti pašovaniu drog v Karibiku a pri pobreží Latinskej Ameriky; Pentagón rozšíril tieto aktivity napríklad v apríli 2020. Podľa vyjadrení USA útoky mieria na plavidlá podozrivé z pašovania, kritici však upozorňujú, že Washington nezverejnil dôkazy pre všetky prípady.

- Caracas dlhodobo hovorí, že cieľom Washingtonu je zvrhnúť Madurovu vládu a získať kontrolu nad ropnými zdrojmi. Západné médiá a analytici popisujú, že Venezuela predáva časť ropy so zľavou cez sprostredkovateľov, najmä smerom do Číny, aby obchádzala sankcie.

- USS Gerald R. Ford, ktorú Trump spomína, je najväčšia lietadlová loď sveta a vlajková loď svojej triedy; americké námorníctvo ju zaradilo do služby v roku 2017.

