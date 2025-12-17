Obyvatelia bytovky už mesiace čelia nechutným incidentom. Muž z balkóna opakovane vylieva výkaly.
Muž v Stupave dlhodobo terorizuje svojich susedov tým, že z balkóna vylieva nádoby s fekáliami rovno pred bytovkou. Informovali o tom Noviny.sk. Splašky stekajú po fasáde, balkónoch a končia na zemi pri vchode. Na niektorých miestach sa dokonca zachytávajú na stromoch. Robí to pravidelne už rok.
Susedia sú zúfalí a obávajú sa, že im fekálie môžu padnúť priamo na hlavu.
„Nemôžeme vôbec používať balkón, nemôžeme vešať prádlo. To je tu smrad, človek sa tu normálne bojí. V noci o 11 sa tu vylieva moč aj teda fekálie," tvrdí sused Branislav pre Noviny.sk.
Bezradní majitelia bytov sa snažili situáciu vyriešiť. No za rok sa to nikam neposunulo. "Využili sme všetky možné prostriedky od mestskej polície, štátnej polície, mestského úradu, RUVZ. Nikto nám s tým nevie alebo nechce pomôcť. Ja už neviem kam sa obrátiť ďalej," tvrdí sused Branislav pre Noviny.sk.