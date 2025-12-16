Nápoj okamžite stiahli z predaja.
Českí potravinoví inšpektori odhalili problém pri kontrole limonády označenej ako nealkoholická. V nápoji s bazovou príchuťou zistili vyšší obsah alkoholu, než povoľujú platné predpisy, a preto ho stiahli z predaja, informoval o tom portál tn.cz.
Na nezrovnalosť upozornila Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia ČR, ktorá informáciu zverejnila na portáli Potraviny na pranýři. Podľa jej zistení výrobok nespĺňal podmienky pre nealkoholické nápoje, hoci bol takto označený.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Išlo o limonádu Oppio Origins – bazový kvet, ktorú na českom trhu predávala rozvozová služba Košík.cz. Konkrétne sa opatrenie týkalo sklenenej fľaše s objemom 300 mililitrov. Inšpektori uviedli, že v nápoji bol nameraný obsah etanolu nad povolený limit. Produkt bol preto okamžite vyradený z predaja.
Značka Oppio pochádza zo Slovenska a zameriava sa na výrobu perlivých nealkoholických fermentovaných nápojov.