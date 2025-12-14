Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 14. decembra 2025 o 14:00
Čas čítania 0:36

Mužovi nadmerné pitie energetických nápojov vážne poškodilo zdravie. Mal problém aj s rečou a prehĺtaním

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mužovi nadmerné pitie energetických nápojov vážne poškodilo zdravie. Mal problém aj s rečou a prehĺtaním
Zdroj: REFRESHER/Ondřej Jarůšek

Nadmerný príjem kofeínu môže dlhodobo zvyšovať krvný tlak a viesť k vážnym komplikáciám, vrátane mozgovej príhody.

Inak zdravý a aktívny muž skončil v nemocnici so slabosťou a zníženou citlivosťou na ľavej strane tela, problémami s chôdzou, rovnováhou, rečou aj prehĺtaním. Lekárov šokovali extrémne hodnoty jeho krvného tlaku, ktoré dosiahli 254/150 mm Hg. Prípad zverejnil britský portál Daily Mail.

Po rozhovore s lekármi muž priznal, že denne vypil približne osem energetických nápojov. Každý obsahoval okolo 160 miligramov kofeínu, čo znamená, že denne prijal asi 1 300 miligramov tejto látky, výrazne viac, než je odporúčaná dávka.

Lekári varujú pred nadmerným pitím energetických nápojov

Nadmerný príjem kofeínu môže dlhodobo zvyšovať krvný tlak a viesť k vážnym komplikáciám, vrátane mozgovej príhody. Po vysadení energetických nápojov sa mužov tlak upravil, no niektoré zdravotné následky u neho pretrvali.

Odborníci upozorňujú, že energetické nápoje často obsahujú aj ďalšie stimulanty a ich pravidelná nadmerná konzumácia môže spôsobovať nespavosť, bolesti hlavy či vážne zdravotné problémy. Varujú, že riziku sú vystavení aj inak zdraví ľudia.

13. decembra 2025 o 16:40 Čas čítania 1:11 Brigády popri práci sú pre ľudí nutnosť. Kompenzujú nimi vysoké životné náklady a nízke mzdy Brigády popri práci sú pre ľudí nutnosť. Kompenzujú nimi vysoké životné náklady a nízke mzdy
13. decembra 2025 o 15:20 Čas čítania 0:29 Nezmeškaj dychberúce nebeské divadlo: Podmienky na jeho pozorovanie sú podľa odborníkov veľmi priaznivé Nezmeškaj dychberúce nebeské divadlo: Podmienky na jeho pozorovanie sú podľa odborníkov veľmi priaznivé
13. decembra 2025 o 12:00 Čas čítania 1:00 Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov Študentov bratislavských internátov trápia ploštice: Jeden z nich si ich dokonca preniesol aj domov
energetické nápoje
Zdroj: Refresher
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:00
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
pred 3 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
pred 2 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 10:10
Škandál na internátoch v Bratislave. Zamestnanci cez kameru sledovali študentky v intímnych situáciách
Škandál na internátoch v Bratislave. Zamestnanci cez kameru sledovali študentky v intímnych situáciách
pred 2 dňami
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
pred hodinou
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
včera o 16:00
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
pred 2 dňami
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
pred 2 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
pred 2 dňami
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
pred 2 dňami
Slovák v Poľsku páchal daňové podvody. Štát obral o milióny eur
Slovák v Poľsku páchal daňové podvody. Štát obral o milióny eur
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača dnes o 07:40
FOTO: Unikátny nález paleontológov. V Brazílii objavili extrémne vzácnu fosíliu novorodenca dnes o 07:00
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku včera o 18:20
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO včera o 14:40
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia pred 2 dňami
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
pred hodinou
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
Jeden zo svedkov nedeľného nešťastia na pláži Bondi v Austrálii sa rozhodol riskovať vlastný život, aby zachránil ostatných.
Streľba na pláži Bondi v Sydney: Na mieste leží niekoľko tiel. Polícia vyzvala ľudí, aby sa ukryli
dnes o 10:30
Streľba na pláži Bondi v Sydney: Na mieste leží niekoľko tiel. Polícia vyzvala ľudí, aby sa ukryli
Streľba na pláži Bondi si vyžiadala najmenej 12 obetí. Polícia hovorí o teroristickom útoku
pred hodinou
Streľba na pláži Bondi si vyžiadala najmenej 12 obetí. Polícia hovorí o teroristickom útoku
Pri streľbe na pláži Bondi v Sydney zomrelo 10 ľudí. Izraelský prezident to označil za krutý útok na Židov
pred 2 hodinami
Pri streľbe na pláži Bondi v Sydney zomrelo 10 ľudí. Izraelský prezident to označil za krutý útok na Židov
Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán
pred 2 dňami
Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán
Streľba na Brownovej univerzite si vyžiadala najmenej dve obete. Polícia po páchateľovi stále pátra
dnes o 08:10
Streľba na Brownovej univerzite si vyžiadala najmenej dve obete. Polícia po páchateľovi stále pátra
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Slovensko Všetko
Škandál na internátoch v Bratislave. Zamestnanci cez kameru sledovali študentky v intímnych situáciách
dnes o 10:10
Škandál na internátoch v Bratislave. Zamestnanci cez kameru sledovali študentky v intímnych situáciách
pred hodinou
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
včera o 17:20
Fico reagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v prípade Kováčika: Je to atómová bomba! Blahoželám spravodlivosti
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 3 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
pred 2 dňami
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 3 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia