Inak zdravý a aktívny muž skončil v nemocnici so slabosťou a zníženou citlivosťou na ľavej strane tela, problémami s chôdzou, rovnováhou, rečou aj prehĺtaním. Lekárov šokovali extrémne hodnoty jeho krvného tlaku, ktoré dosiahli 254/150 mm Hg. Prípad zverejnil britský portál Daily Mail.
Po rozhovore s lekármi muž priznal, že denne vypil približne osem energetických nápojov. Každý obsahoval okolo 160 miligramov kofeínu, čo znamená, že denne prijal asi 1 300 miligramov tejto látky, výrazne viac, než je odporúčaná dávka.
Lekári varujú pred nadmerným pitím energetických nápojov
Nadmerný príjem kofeínu môže dlhodobo zvyšovať krvný tlak a viesť k vážnym komplikáciám, vrátane mozgovej príhody. Po vysadení energetických nápojov sa mužov tlak upravil, no niektoré zdravotné následky u neho pretrvali.
Odborníci upozorňujú, že energetické nápoje často obsahujú aj ďalšie stimulanty a ich pravidelná nadmerná konzumácia môže spôsobovať nespavosť, bolesti hlavy či vážne zdravotné problémy. Varujú, že riziku sú vystavení aj inak zdraví ľudia.