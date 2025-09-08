Kategórie
Katarina Jánošíková TASR
dnes 8. septembra 2025 o 18:32
Čas čítania 0:42

Zväz ambulantných poskytovateľov žiada okamžité odvolanie Petra Kotlára. Odborníci sa obrátili na Roberta Fica

Kategória:
Slovensko
Zväz ambulantných poskytovateľov žiada Róberta Fica o urýchlené odvolanie Petra Kotlára.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby bezodkladne odvolal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára pre jeho vyjadrenia v nedeľnej (7. 9.) diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24. ZAP ich považuje za dôkaz jeho nekompetentnosti vykonávať zverenú funkciu.

KOTLÁR
Zdroj: TASR / Jakub Kotian


V diskusii opakovane spochybňoval modernú medicínu, injekčnú liečbu a očkovanie ako také. Kritizoval dokonca aj povinné očkovania, vďaka ktorým sme dokázali zastaviť alebo výrazne kontrolovať šírenie smrteľných ochorení (...). Takéto tvrdenia ohrozujú verejné zdravie, bezpečnosť populácie a zdravie zdravotníkov,“ priblížili zo ZAP.


Podľa ich slov človek, ktorý otvorene šíri nekompetentné a nebezpečné postoje proti medicíne a očkovaniu, nemá mať priestor ovplyvňovať verejnú mienku ani rozhodovacie procesy vlády. Kotlár v relácii vyhlásil, že stabilita koalície je najdôležitejšia.

Naznačil, že v jej záujme by mohol zo svojho postu odísť. Priamo však na otázku neodpovedal. Uviedol, že by v prípade úspechu v ďalších voľbách mal záujem o post ministra zdravotníctva. Opakovane v diskusii spochybňoval význam očkovania a opakoval vedcami vyvrátené informácie o vakcínach. Spochybnil aj nárast zabrániteľných ochorení vo svete.

2. septembra 2025 o 9:34 Čas čítania 0:51 SAV zverejnila analýzu vakcín proti covidu, vyvrátila Kotlárove tvrdenia. Obsahujú len zanedbateľné zvyšky DNA SAV zverejnila analýzu vakcín proti covidu, vyvrátila Kotlárove tvrdenia. Obsahujú len zanedbateľné zvyšky DNA
22. októbra 2024 o 11:36 Čas čítania 0:50 AKTUÁLNE: Kotlár sa vyhráža odchodom. Pokiaľ vláda neprijme uznesenie o pandémii, odídem zo svojho postu, vyhlásil AKTUÁLNE: Kotlár sa vyhráža odchodom. Pokiaľ vláda neprijme uznesenie o pandémii, odídem zo svojho postu, vyhlásil
1. septembra 2025 o 11:57 Čas čítania 0:48 VIDEO: Huliak sa pustil do Petra Kotlára. Nazval ho šarlatánom, ktorý je na posmech VIDEO: Huliak sa pustil do Petra Kotlára. Nazval ho šarlatánom, ktorý je na posmech
Politika Správy z domova Zdravotníctvo
Náhľadový obrázok: TASR / Jakub Kotian
