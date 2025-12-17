GymBeam po získaní veľkej investície presúva materskú firmu.
Slovenská fitness značka GymBeam po získaní veľkej investície presúva materskú firmu zo Slovenska do Rakúska. Informovali o tom Topky. Ide o strategický krok z dôvodu presunu do stabilnejšieho prostredia za lepším prístupom k investorom, neodchádzajú z domáceho trhu úplne.
„Rakúsko je stabilnejšia jurisdikcia a ponúka predvídateľnejšie podnikateľské prostredie. Aj naši investori lepšie akceptujú sídlo v takejto krajine. Košice sú fajn, ale veľkí investori sem nechodia,“ tvrdí zakladateľ a generálny riaditeľ GymBeamu Dalibor Cicman.
GymBeam získal desiatky miliónov eur od EBRD a fondu PortfoLion, pričom väčšinovým vlastníkom zostáva Dalibor Cicman. Peniaze firma využije na expanziu, nové logistické centrá, automatizáciu a rozvoj AI.