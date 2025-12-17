Študenti a zamestnanci EUBA v otvorenom liste vyzývajú prorektorku a poslankyňu Paulu Puškárovú, aby zvážila zotrvanie vo funkcii.
Študenti a zamestnanci troch fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) a študentský parlament univerzity napísali otvorený list prorektorke, poslankyni za Hlas-SD Paule Puškárovej, v ktorom ju vyzývajú, aby zvážila svoju funkciu prorektorky.
Dôvodom je jej politické pôsobenie, ktoré je podľa nich v rozpore s hodnotami, ktoré by mala univerzita reprezentovať. Hoci zákon formálne umožňuje prorektorke vykonávať politickú funkciu, študenti otvárajú otázku etického rozmeru. Podľa nich dochádza ku „konfliktu záujmov“.
Otvorený list má aktuálne vyše 500 podpisov.
Hlavné výhrady, ktoré sú spomenuté v otvorenom liste:
Prerušenie dialógu: Tvrdia, že rozhodnutia v politike sa dejú bez odborníkov, čo popiera to, čo sa študenti učia v škole.
Reputačné riziko: Študenti nechcú, aby sa ich štúdium a univerzita spájali s krokmi, ktoré považujú za nedemokratické.
Hodnotový rozpor: Časť akademickej obce sa nestotožňuje s hlasovaním prorektorky v kľúčových otázkach o budúcnosti krajiny.
Prorektorka, poslankyňa za stranu Hlas-SD Paula Puškárová tvrdí, že rešpektuje akademickú slobodu, odmieta spájanie svojho pôsobenia na EUBE s politickými rozhodnutiami: