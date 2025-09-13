Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom

Kvasinka sa dokáže prispôsobiť prostrediu.
Na Slovensku potvrdili prvý prípad kvasinkovej infekcie Candida auris. Ide o pacientku hospitalizovanú v Grécku, teda importovaný prípad, informovala Ľudmila Bučková, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Priamo na Slovensku sa zatiaľ nikto nenakazil, informujú tvnoviny.sk.
Candida auris je odolná voči liekom a v nemocniciach ohrozuje pacientov s oslabenou imunitou. Európske centrum pre prevenciu vyzýva na urgentné opatrenia.
Mikrobiologička Adriána Liptáková vysvetlila, že kvasinka sa dokáže prispôsobiť prostrediu, je multirezistentná a tvorí biofilmy, ktoré jej umožňujú prilepiť sa na povrchy, napríklad na oblečenie na niekoľko hodín. Zdravým ľuďom infekcia spravidla neškodí, ohrození sú pacienti s narušenou imunitou. Inkubačná doba u oslabených pacientov môže byť päť až desať dní a infekcia sa môže prejaviť v krvi, centrálnom nervovom systéme alebo kĺboch.
Slovenskí epidemiológovia sú na situáciu pripravení. Mária Štefkovičová uviedla, že dôležité opatrenia zahŕňajú izoláciu chorého, dohľadanie kontaktov a sprísnený epidemiologický režim. Výskyt Candida auris zaznamenali už v mnohých krajinách. V roku 2023 sa infikovalo 1 346 ľudí v 18 krajinách a prvé prípady potvrdilo aj Česko.
Prečítaj si aj tieto články: