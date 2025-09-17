AKTUÁLNE: Ministerku Šimkovičovú prepustili z nemocnice

Aktuálne sa nachádza v domácej liečbe.
Ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) v stredu ráno prepustili do domácej liečby. Pred rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Tibor Bernaťák, ktorý ministerku na stredajšej schôdzi zastupuje.
„Približne pred 25 minútami bola prepustená do domáceho liečenia,“ uviedol krátko pred začiatkom zasadnutia o 10.00 h. O podrobnostiach nehovoril, verí však, že ministerka sa čoskoro vráti do bežného pracovného režimu.
„Budeme komentovať iba to, že sa pani ministerka už cíti oveľa lepšie,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.
V utorok (16. 9.) médiá informovali, že ministerku museli v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu previezť do nemocnice.