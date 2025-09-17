Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 17. septembra 2025 o 15:04
Čas čítania 1:04

Policajti a hasiči protestovali pred parlamentom. Kritizujú zmrazovanie platov

Kategória:
Slovensko
Policajti a hasiči protestovali pred parlamentom. Kritizujú zmrazovanie platov
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

K policajtom sa pridali aj hasiči či odborári zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Odborový zväz polície (OZP) v SR zvolal v stredu dopoludnia pred budovu Národnej rady SR zhromaždenie. Odborárom sa nepáči zmrazenie valorizácie platov v roku 2026. Opatrenie je súčasťou konsolidácie verejných financií. K policajtom sa pridali aj hasiči či odborári zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

„Pôvodne tu malo byť 30 ľudí a mali to byť predsedovia základných organizácií odborového zväzu polície. Ozvali sa nám však aj ďalšie zväzy v rámci konfederácie, takže som veľmi rád, že nie sme v tom sami. Som veľmi rád, že nás prišli podporiť,“ uviedol pred začiatkom zhromaždenia predseda OZP v SR Peter Jakubík.

Ako predseda poukázal, štát má s policajnými odborármi dohodu, ktorú podpísal presne pred rokom, 17. septembra 2024. V nej policajtom sľúbil valorizáciu platov na rok 2026 o päť percent.

Chcú, aby ich podporil minister

Jakubík podľa svojich slov rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Dohodli sa, že budú môcť v budúcnosti kolektívne vyjednávať. „Toto zhromaždenie bude v duchu, aby vláda počúvala ministra vnútra a ja budem rád, ak minister vnútra bude konečne ministrom vnútra. Nebude ministrom zdravotníctva, nebude ministrom školstva, ale že nás podporí aj v tomto boji za spravodlivé vyjednávanie,“ vyhlásil Jakubík.

Konsolidačný balíček je v parlamente. Poslanci v súčasnosti rokujú o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Štát chce financie ušetriť okrem iného i zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch.

Prečítaj si aj tieto články:

16. septembra 2025 o 8:16 Čas čítania 0:16 Maskovaný klaun so zbraňou prepadol herňu v Rovinke. Odniesol si približne 2-tisíc eur a zmizol bez stopy Maskovaný klaun so zbraňou prepadol herňu v Rovinke. Odniesol si približne 2-tisíc eur a zmizol bez stopy
15. septembra 2025 o 16:56 Čas čítania 0:36 Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov
15. septembra 2025 o 15:29 Čas čítania 0:18 Rodinná hádka v Poltári skončila tragicky. Žena bodla muža nožom, zraneniam počas prevozu podľahol Rodinná hádka v Poltári skončila tragicky. Žena bodla muža nožom, zraneniam počas prevozu podľahol
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Michal Svítok
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
