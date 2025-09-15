Na pomoc prileteli leteckí záchranári, ktorí ho plánovali transportovať do banskobystrickej nemocnice.
V Poltári sa v pondelok (15. septembra) dopoludnia odohrala tragická udalosť. Po ostrej hádke medzi partnermi mala žena siahnuť po noži a muža bodnúť do hrudníka, informujú tvnoviny.sk.
Zranený utrpel vážne poranenia v oblasti rebier. Na pomoc prileteli leteckí záchranári, ktorí ho plánovali transportovať do banskobystrickej nemocnice. Počas prevozu sa však jeho stav prudko zhoršil a lekárom sa ho už nepodarilo zachrániť.
Prípad aktuálne vyšetruje polícia, ktorá zisťuje všetky okolnosti a ďalšie informácie.
