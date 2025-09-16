Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 16. septembra 2025 o 8:16
Čas čítania 0:16

Maskovaný klaun so zbraňou prepadol herňu v Rovinke. Odniesol si približne 2-tisíc eur a zmizol bez stopy

Maskovaný klaun so zbraňou prepadol herňu v Rovinke. Odniesol si približne 2-tisíc eur a zmizol bez stopy
Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Pri incidente sa nikto nezranil.

V Rovinke došlo v noci z pondelka na utorok k lúpežnému prepadnutiu herne. Okolo tretej hodiny ráno vošiel do podniku Kajot ozbrojený muž v maske klauna. Podľa informácií tvnoviny.sk išlo o osobu zavalitejšej postavy, ktorá mala pri sebe krátku guľovú zbraň.

Z miesta si odniesol približne 2-tisíc eur a následne ušiel na neznáme miesto. Pri incidente sa nikto nezranil.

Článok budeme aktualizovať.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FB/Polícia Slovenskej republiky
