V Rovinke došlo v noci z pondelka na utorok k lúpežnému prepadnutiu herne. Okolo tretej hodiny ráno vošiel do podniku Kajot ozbrojený muž v maske klauna. Podľa informácií tvnoviny.sk išlo o osobu zavalitejšej postavy, ktorá mala pri sebe krátku guľovú zbraň.
Z miesta si odniesol približne 2-tisíc eur a následne ušiel na neznáme miesto. Pri incidente sa nikto nezranil.
