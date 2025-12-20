Rodina z francúzskeho Alsaska sa mesiac pred Vianocami stala milionármi.
Rodine z francúzskeho Alsaska sa mesiac pred Vianocami zmenil život po tom, čo v hre Euromillions vyhrali jackpot v hodnote 178,7 milióna eur.
Obyvateľ mesta Altkirch sa rozhodol zvoliť si náhodný výber čísel namiesto svojich obvyklých tipov. Mal šťastie, jeho tiket obsahoval všetky vyžrebované čísla. Po overení výsledkov poslal manželke správu „Sme bohatí!“, cituje slová šťastlivca denník Dernières Nouvelles d’Alsace.
Výherca plánuje kúpiť rodine väčší dom so záhradou, začať s podnikaním a podeliť sa o šťastie s kamarátmi. Ich deti sa môžu tešiť na vysnívané darčeky, vrátane bicyklov, elektroniky a stavebnice Lego. Šťastný výherca si želá zostať v anonymite.