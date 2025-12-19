Kalkulačka čistej mzdy zohľadní všetky tieto položky a prehľadne ukáže, koľko peňazí ti po odvodoch a daniach reálne príde na účet.
Výška čistej mzdy v roku 2026 závisí najmä od hrubej mzdy, povinných odvodov a dane z príjmu. Zo mzdy sa najskôr odpočítavajú odvody na sociálne poistenie vo výške 9,4 % a na zdravotné poistenie vo výške 5 %, informuje o tom web peniaze.sk, ktorý zároveň zverejnil prehľadnú kalkulačku na výpočet čistej mzdy.
Po odpočítaní odvodov sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane, ktorá od 1. januára 2026 predstavuje 497,23 eura mesačne. Pri vyšších príjmoch sa táto suma postupne znižuje podľa zákonom stanoveného vzorca.
Zo zdaniteľného zvyšku sa následne vypočíta daň z príjmu, základná sadzba je 19 %, pri vyšších zárobkoch 25 %. Kalkulačka čistej mzdy zohľadní všetky tieto položky a prehľadne ukáže, koľko peňazí ti po odvodoch a daniach reálne zostane na účte.