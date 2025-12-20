Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo paľbu pri logistických a energetických infraštruktúrach Odesy.
Ruský balistický raketový útok na infraštruktúru v okolí ukrajinského čiernomorského prístavu Odesa v piatok večer zabil sedem ľudí a ďalších 15 zranil. Informuje o tom správa od agentúry AFP.
Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo paľbu v tejto dôležitej pobrežnej oblasti potom, čo ruský prezident Vladimir Putin pohrozil odvetou za sériu ukrajinských útokov na tankery prepravujúce ruskú ropu.
„Nepriateľ zasiahol prístavnú infraštruktúru Odeskej oblasti – sedem mŕtvych, 15 zranených,“ uviedol na sociálnych sieťach guvernér Odeskej oblasti Oleg Kiper. „Štrajk spôsobil požiar na parkovisku nákladných vozidiel,“ dodal.
Rusko nedávno útočilo aj pri Moldavsku
V posledných týždňoch Rusko opakovane útočilo na logistickú a energetickú infraštruktúru Odesy, zasiahlo most na hranici s Moldavskom a pri mrazivých teplotách odpojilo dodávky elektriny a tepla stovkám tisícov ľudí. Útoky poškodili aj civilné plavidlá plaviace sa pod cudzou vlajkou v regionálnych prístavoch.
Ukrajina v piatok oznámila, že v neutrálnych vodách Stredozemného mora zasiahla ďalší z moskovských tankerov „tieňovej flotily“, ktoré porušujú sankcie. Išlo o prvý dronový útok Kyjeva na ruský tanker v Stredozemnom mori počas takmer štvorročnej vojny. Kyjev začiatkom tohto mesiaca zaútočil na podobné plavidlá v Čiernom mori.
Piatkový útok sa odohral v čase zvýšeného diplomatického úsilia o ukončenie vojny, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli na ďalšom kole rokovaní v Miami.
Putin začiatkom decembra vyhlásil, že Rusko rozšíri útoky na ukrajinské prístavy a pohrozil, že mu úplne zablokuje prístup k moru, ak bude pokračovať v útokoch na tankery.