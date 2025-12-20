Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 20. decembra 2025 o 8:14
Čas čítania 1:04

AKTUÁLNE: Rusi zaútočili pri Odese. Z miesta hlásia najmenej sedem obetí

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Rusi zaútočili pri Odese. Z miesta hlásia najmenej sedem obetí
Zdroj: Andrei Gorshkov, Sputnik, Kremlin, AP, TASR

Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo paľbu pri logistických a energetických infraštruktúrach Odesy.

Ruský balistický raketový útok na infraštruktúru v okolí ukrajinského čiernomorského prístavu Odesa v piatok večer zabil sedem ľudí a ďalších 15 zranil. Informuje o tom správa od agentúry AFP.

Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo paľbu v tejto dôležitej pobrežnej oblasti potom, čo ruský prezident Vladimir Putin pohrozil odvetou za sériu ukrajinských útokov na tankery prepravujúce ruskú ropu.

„Nepriateľ zasiahol prístavnú infraštruktúru Odeskej oblasti – sedem mŕtvych, 15 zranených,“ uviedol na sociálnych sieťach guvernér Odeskej oblasti Oleg Kiper. „Štrajk spôsobil požiar na parkovisku nákladných vozidiel,“ dodal.

Rusko nedávno útočilo aj pri Moldavsku

V posledných týždňoch Rusko opakovane útočilo na logistickú a energetickú infraštruktúru Odesy, zasiahlo most na hranici s Moldavskom a pri mrazivých teplotách odpojilo dodávky elektriny a tepla stovkám tisícov ľudí. Útoky poškodili aj civilné plavidlá plaviace sa pod cudzou vlajkou v regionálnych prístavoch.

Ukrajina v piatok oznámila, že v neutrálnych vodách Stredozemného mora zasiahla ďalší z moskovských tankerov „tieňovej flotily“, ktoré porušujú sankcie. Išlo o prvý dronový útok Kyjeva na ruský tanker v Stredozemnom mori počas takmer štvorročnej vojny. Kyjev začiatkom tohto mesiaca zaútočil na podobné plavidlá v Čiernom mori.

Piatkový útok sa odohral v čase zvýšeného diplomatického úsilia o ukončenie vojny, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli na ďalšom kole rokovaní v Miami.

Putin začiatkom decembra vyhlásil, že Rusko rozšíri útoky na ukrajinské prístavy a pohrozil, že mu úplne zablokuje prístup k moru, ak bude pokračovať v útokoch na tankery.

19. decembra 2025 o 23:42 Čas čítania 0:53 Dcéra ministra Blanára havarovala. Auto skončilo v potoku, na mieste sa ukázal aj jej otec Dcéra ministra Blanára havarovala. Auto skončilo v potoku, na mieste sa ukázal aj jej otec
20. decembra 2025 o 7:27 Čas čítania 0:29 Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
20. decembra 2025 o 6:42 Čas čítania 0:52 Od januára 2026 sa menia pravidlá evidencie tržieb. Platné budú pre všetkých predajcov Od januára 2026 sa menia pravidlá evidencie tržieb. Platné budú pre všetkých predajcov
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ukrajina Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:38
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
včera o 05:44
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
včera o 18:22
Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká
Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká
pred 3 hodinami
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
pred 2 dňami
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
pred 2 dňami
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
včera o 05:44
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
včera o 12:38
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
pred 2 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 10:14
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
16. 12. 2025 6:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
1
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
13. 12. 2025 16:00
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
14. 12. 2025 14:40
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
Lifestyle news
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
pred hodinou
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred hodinou
VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl
pred 2 hodinami
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
včera o 17:56
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
včera o 16:53
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
včera o 15:51
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
včera o 14:50
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
včera o 13:42
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
včera o 12:41
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
včera o 11:39
Zahraničie Všetko
FOTO: Americká vláda zverejnila novú časť Epsteinových spisov. Medzi fotkami je aj Michael Jackson
dnes o 08:55
FOTO: Americká vláda zverejnila novú časť Epsteinových spisov. Medzi fotkami je aj Michael Jackson
Americká vláda sprístupnila ďalšiu časť dokumentov známych ako Epstein files.
Rusko postupuje po celej dĺžke frontovej línie, tvrdí Putin. Vymenoval mestá, na ktoré sa zameria
včera o 17:11
Rusko postupuje po celej dĺžke frontovej línie, tvrdí Putin. Vymenoval mestá, na ktoré sa zameria
VIDEO: Donald Trump oznámil spustenie Patriot Games. Mnohým ľuďom pripomínajú dystopickú sériu Hunger Games
včera o 16:23
VIDEO: Donald Trump oznámil spustenie Patriot Games. Mnohým ľuďom pripomínajú dystopickú sériu Hunger Games
EÚ požičia Ukrajine 90 miliárd. Slovensko, Maďarsko a Česko si však dohodli výnimku
včera o 07:59
EÚ požičia Ukrajine 90 miliárd. Slovensko, Maďarsko a Česko si však dohodli výnimku
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine. „My sme vojnu nezačali,“ vyhlásil
včera o 19:01
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine. „My sme vojnu nezačali,“ vyhlásil
Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
včera o 09:29
Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Slovensko Všetko
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
pred 3 hodinami
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
včera o 23:42
Dcéra ministra Blanára havarovala. Auto skončilo v potoku, na mieste sa ukázal aj jej otec
pred 2 hodinami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 2 hodinami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Exekúcia patrí medzi najnáročnejšie životné situácie, s akými sa môže bežný človek stretnúť. Blokované účty, zrážky zo mzdy, nižší príjem či strata majetku dokážu výrazne zasiahnuť do každodenného fungovania.
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia