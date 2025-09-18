Niektoré podniky ponúkajú ľuďom tisícky eur len za to, že sa rozhodnú nastúpiť do práce.
Na trhu práce prebieha už niekoľko mesiacov súboj o nových zamestnancov. Spoločnosti sa v inzerátoch predbiehajú v tom, kto ponúkne potenciálnym záujemcom lepšie bonusy či príplatky. Mnohé z nich preto lákajú ľudí na nadštandardné náborové príspevky, ktoré sa môžu vyšplhať na úroveň tisícok eur, vyplýva to z inzerátov zverejnených na portáli Profesia.
Odvetvia, v ktorých človek najčastejšie narazí na zaujímavé bonusy, sú najmä zdravotný, dopravný a výrobný priemysel. Pripravili sme si pre teba prehľadný zoznam tých najzaujímavejších ponúk s náborovými bonusmi, ktoré sa vyšplhali do výšky tisícok eur.
|Pracovná pozícia
|Spoločnosť
|Miesto práce
|Náborový bonus
|Primár chirurgického oddelenia
|Nemocnica s poliklinikou Myjava
|Myjava
|20 000 €
|Sestra
|Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
|Bratislava
|5 000 €
|Sestra
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|Bratislava
|4 000 €
|Sanitár na operačných sálach
|Nemocnica svätého Michala
|Bratislava
|1 500 €
|Technik
|SIIX EMS Slovakia s.r.o.
|Nitra-Mlynárce
|1 000 €
