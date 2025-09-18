Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 18. septembra 2025 o 16:57
Čas čítania 0:46

Lesy SR čelia kritike kvôli predaju bytu synovi vedúceho odboru za 2 600 eur. Riaditeľa odvolali, ale zákon vraj neporušili

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Lesy SR čelia kritike kvôli predaju bytu synovi vedúceho odboru za 2 600 eur. Riaditeľa odvolali, ale zákon vraj neporušili
Zdroj: PxHere

Z hľadiska právneho postupu nedošlo k porušeniu žiadneho predpisu, informoval vo štvrtok podnik.

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odmietol tvrdenia o nezákonnom postupe pri predaji bytu v Stupave. Predaj nehnuteľnosti bol podľa firmy realizovaný v plnom súlade s platnou legislatívou SR. Kúpna zmluva bola uzatvorená za cenu stanovenú na základe zákonných kritérií. Z hľadiska právneho postupu nedošlo k porušeniu žiadneho predpisu, informoval vo štvrtok podnik.

„Vedenie štátneho podniku Lesy SR však považuje za svoju povinnosť nielen dodržiavať zákon, ale aj napĺňať hodnoty, ktoré štátny podnik dlhodobo presadzuje - transparentnosť, integritu a zodpovednú správu zvereného majetku. S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam o nestrannosti a férovosti postupu bolo prijaté rozhodnutie o odvolaní riaditeľa odboru správy majetku a verejného obstarávania a začatí právnych krokov smerujúcich k ukončeniu platnosti kúpnej zmluvy,“ uviedla hovorkyňa podniku Laura Tettingerová.

O tom, že štátny podnik v čase konsolidácie odpredal synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania Ivana Dančeka byt v Stupave za 2 600 eur, informoval vo štvrtok na brífingu poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu SaS Alojz Hlina. Danček reagoval, že byt je v dezolátnom stave a je desať rokov neobývaný. Všetky kroky, ktoré viedli k jeho predaju, boli aj podľa neho v súlade s platnou legislatívou.

Prečítaj si aj tieto články:

18. septembra 2025 o 15:51 Čas čítania 0:35 Deti v škôlke pri Trnave náhle ochoreli. Mnohé skončili v nemocnici, škôlku dočasne zatvorili Deti v škôlke pri Trnave náhle ochoreli. Mnohé skončili v nemocnici, škôlku dočasne zatvorili
18. septembra 2025 o 14:59 Čas čítania 1:07 Lesy SR vybavili synovi zamestnanca nájomný byt za 2 600 eur. Nehnuteľnosť kúpil s 10 % zľavou Lesy SR vybavili synovi zamestnanca nájomný byt za 2 600 eur. Nehnuteľnosť kúpil s 10 % zľavou
18. septembra 2025 o 15:44 Čas čítania 1:06 Od októbra si pri platbe skontroluješ, komu naozaj posielaš peniaze. Banky zavádzajú novú ochranu pred omylmi a podvodmi Od októbra si pri platbe skontroluješ, komu naozaj posielaš peniaze. Banky zavádzajú novú ochranu pred omylmi a podvodmi
Lesy SR
Zdroj: MP SR
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: PxHere
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
dnes o 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 2 dňami
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
dnes o 15:51
Deti v škôlke pri Trnave náhle ochoreli. Mnohé skončili v nemocnici, škôlku dočasne zatvorili
Deti v škôlke pri Trnave náhle ochoreli. Mnohé skončili v nemocnici, škôlku dočasne zatvorili
dnes o 08:36
Koniec nekonečným PN-kám? Vláda sprísňuje pravidlá, o novej práceneschopnosti už nerozhodne len ošetrujúci lekár
Koniec nekonečným PN-kám? Vláda sprísňuje pravidlá, o novej práceneschopnosti už nerozhodne len ošetrujúci lekár
včera o 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
dnes o 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
dnes o 08:36
Koniec nekonečným PN-kám? Vláda sprísňuje pravidlá, o novej práceneschopnosti už nerozhodne len ošetrujúci lekár
Koniec nekonečným PN-kám? Vláda sprísňuje pravidlá, o novej práceneschopnosti už nerozhodne len ošetrujúci lekár
pred 2 dňami
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 07:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
9. 9. 2025 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
dnes o 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 2 dňami
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Lifestyle news
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák pred 2 hodinami
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty pred 3 hodinami
Kritici ho označili za najhorší film roka. Ice Cube prezradil, ako vznikol prepadák Vojna svetov pred 3 hodinami
Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať dnes o 16:11
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Vo februári vystúpi v O2 Aréne dnes o 13:59
Seriálový fenomén „The Summer I Turned Pretty“ nekončí. Príbeh Belly uzavrie celovečerný film dnes o 12:57
Kravský vzor ako trend roka? Levi’s sa spojil s Toy Story, oslavujú spolu 30. výročie animáku dnes o 12:06
Jaden Smith sa stal prvým mužským kreatívnym riaditeľom značky Christian Louboutin dnes o 11:21
Show Jimmyho Kimmela dostala stopku kvôli jeho komentárom ku smrti Kirka. Skvelé správy, reagoval Trump dnes o 10:34
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou dnes o 09:15
Slovensko Všetko
Firmy na Slovensku ponúkajú vysoké odmeny. Za nástup do práce môžete dostať až 20 000 eur
pred 3 hodinami
Firmy na Slovensku ponúkajú vysoké odmeny. Za nástup do práce môžete dostať až 20 000 eur
Niektoré podniky ponúkajú ľuďom tisícky eur len za to, že sa rozhodnú nastúpiť do práce.
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
dnes o 15:37
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Policajt z Bratislavy hajloval a urážal Židov či Rómov. Obvinili ho z extrémizmu
pred 2 hodinami
Policajt z Bratislavy hajloval a urážal Židov či Rómov. Obvinili ho z extrémizmu
Vážna nehoda na severe Slovenska. Osobné auto narazilo do vlaku
dnes o 12:27
Vážna nehoda na severe Slovenska. Osobné auto narazilo do vlaku
Záchranár sa na Facebooku vyhrážal fyzickým násilím. Asistent poslanca za PS poukázal na jeho nenávistný komentár
dnes o 14:14
Záchranár sa na Facebooku vyhrážal fyzickým násilím. Asistent poslanca za PS poukázal na jeho nenávistný komentár
Deti v škôlke pri Trnave náhle ochoreli. Mnohé skončili v nemocnici, škôlku dočasne zatvorili
dnes o 15:51
Deti v škôlke pri Trnave náhle ochoreli. Mnohé skončili v nemocnici, škôlku dočasne zatvorili
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Zahraničie Všetko
Macronova manželka bude pred súdom dokazovať, že je žena. Prezidentský pár žaluje kontroverznú influencerku
pred hodinou
Macronova manželka bude pred súdom dokazovať, že je žena. Prezidentský pár žaluje kontroverznú influencerku
pred 2 hodinami
USA chce späť svoju leteckú základňu v Afganistane, vyhlásil Trump
dnes o 07:05
Z Pensylvánie hlásia streľbu. Na mieste zomreli traja policajti
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
dnes o 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
včera o 06:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
pred 2 dňami
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
pred 3 dňami
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia