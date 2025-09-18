Škôlku dočasne zatvorili a priestory podrobili dôkladnej dezinfekcii.
Viaceré deti z materskej školy v obci Horné Orešany museli v stredu odviezť do nemocníc. Po obede sa u nich objavili zdravotné ťažkosti, niektorým prišlo zle a začali zvracať. K problémom došlo počas popoludňajšieho odpočinku, informujú tvnoviny.sk.
Deti nastúpili do škôlky ráno, ako každý iný deň. Prvé príznaky sa objavili až po obede, keď sa zobúdzali zo spánku. Viaceré z nich začali postupne vracať a pociťovali nevoľnosť. Ako prvé vzniklo podozrenie na stravu. Rovnaké jedlo však dostali aj žiaci miestnej základnej školy, ktorí žiadne zdravotné problémy nehlásili.
Zdravotníci previezli deti najskôr na pohotovosť do Trnavy. Odtiaľ ich rozviezli do dvoch nemocníc. Štyri deti hospitalizovali, ďalšie prepustili do domácej starostlivosti. Podľa dostupných informácií navštevuje materskú školu 54 detí. Väčšina z nich by už mala byť v poriadku. Škôlku dočasne zatvorili a priestory podrobili dôkladnej dezinfekcii. Príčina zdravotných ťažkostí zatiaľ nie je známa.
