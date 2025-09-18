Premiér sa mal zúčastniť na tlačovej konferencii v Žiline.
Predseda vlády Robert Fico vo štvrtok (18. septembra) náhle zrušil svoj pracovný program. Tlačový odbor Úradu vlády SR informoval, že dôvodom sú zdravotné problémy. Podľa informácií tvnoviny má premiér virózu. Premiér sa mal zúčastniť na tlačovej konferencii v Žiline.
Prečítaj si aj tieto články:
16. septembra 2025 o 12:31 Čas čítania 0:28 VIDEO: Europoslankyňa tvrdo skritizovala Fica. Zo Slovenska robí „Putinovho trójskeho koňa“
11. septembra 2025 o 17:40 Čas čítania 0:20 Premiér odmieta ďalší balík proti Rusku. Podporí ho, len keď EÚ príde s riešeniami pre energetiku a priemysel