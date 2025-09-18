Povolaním je záchranár, podľa správy by však nemal problém človeku fyzicky ublížiť.
Asistent poslanca PS Dávid Púchovský upozornil na nenávistný komentár záchranára, ktorý sa na Facebooku vyhrážal fyzickým násilím. Jeho komentár sa objavil pod videom asistentky poslanca za Smer-SD Jany Jányovej, ktorá kritizovala aktivity mimovládnych organizácií a prednášky na školách.
Muž v komentári napísal, že by fyzicky napadol človeka, ktorý by jeho deťom hovoril o LGBT+ témach. Použil pritom agresívne výrazy a zdôraznil, že by bol schopný človeku „kladivom rozmlátiť papuľu“.
„Predstavte si, že ste gej, ide vám o život a tento neborák sa dovalí na sanitke a na miesto prvej pomoci vás dokope na zemi,“ napísal Puchovský na Instagrame.
