Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 17. septembra 2025 o 6:30
Čas čítania 4:34

Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Zdroj: Unsplash/Tom Ramalho

Nespokojnosť, stagnácia či nezdravé pracovné prostredie dokážu postupne vyčerpať tvoju energiu, motiváciu a ovplyvniť aj osobný život.

Rozhodnúť sa odísť z práce je naozaj ťažké. Plat a benefity sú dôležité, no podstatou je byť v práci spokojný, cítiť sa dobre a mať zladený pracovný a osobný život. Preto je kľúčové včas rozpoznať moment, kedy ti už konkrétna práca nič nedáva a je čas ísť ďalej.

Signálom, že nastal čas na zmenu, je napríklad, keď sa dlhodobo cítiš nespokojný a rozhovory so šéfom či HR neprinášajú riešenie. Alebo keď máš pocit, že stojíš na mieste, chýbajú ti nové výzvy a ani v najbližších rokoch nevidíš šancu na posun.

Rovnako sa oplatí zamyslieť nad prostredím, v ktorom pracuješ. Ak ti berie energiu, zhoršuje zdravie alebo ti zaberá čas a silu pre osobný život, je to jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Polož si úprimne otázku: „Chcel by som tu zostať ešte ďalších pár rokov?“ Ak odpoveď znie nie, je to jasný dôvod začať hľadať nové príležitosti, kde sa budeš cítiť lepšie a budeš mať viac energie na všetko ostatné, čo je pre teba dôležité.

Daj odber novému seriálu Back2Reality, v ktorom ti Refresher počas najbližších týždňov prinesie užitočné, edukatívne, zaujímavé aj pohodové texty, vďaka ktorým bude tvoj poprázdninový návrat do školy a práce o niečo pohodlnejší.
V tomto článku si prečítaš:
  • Ako rozpoznať, či je tvoja nespokojnosť v práci dlhodobá alebo len prechodná.
  • Kedy stagnácia a nedostatok výziev signalizujú, že je čas na posun.
  • Aké znaky toxického alebo nezdravého pracovného prostredia by ťa mali upozorniť.
  • Prečo je nesúlad medzi tvojimi hodnotami a hodnotami firmy dôležitý pre spokojnosť.
  • Ako práca vplýva na tvoje zdravie, voľný čas a vzťahy a kedy to signalizuje hranicu.
  • Rady HR odborníka, ako riešiť problémy vo firme a kedy hľadať novú príležitosť.
  • Ako si udržať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom aj pri náročnej práci.

1. Dlhodobá nespokojnosť 

Občas má každý z nás deň, kedy sa mu do práce jednoducho nechce. Keď sa ale takýto pocit opakuje celé týždne alebo mesiace, je to jasný znak, že niečo nie je v poriadku. Možno sa ti ráno ťažko vstáva, v práci pozeráš na hodinky a aj dovolenka či voľno ti prinesú len krátku úľavu. Práca sa zrazu mení z príležitosti na niečo, čo ťa len vyčerpáva a frustruje.

16. septembra 2025 o 19:00 Čas čítania 4:08 Hľadáš miesto, kde získaš hlboké vzťahy? Prekvapivo to môže byť práca Hľadáš miesto, kde získaš hlboké vzťahy? Prekvapivo to môže byť práca

Takáto dlhodobá nespokojnosť môže viesť až k vyhoreniu, strate motivácie a postupne ovplyvní aj tvoje vzťahy a celkovú psychickú pohodu. Ak máš pocit, že sa to týka aj teba, je čas zamyslieť sa nad tým, čo by si chcel zmeniť, či už v rámci svojej súčasnej práce, alebo sa vydať úplne iným smerom.

„Každý človek by si sám pre seba mal čas od času zhodnotiť, či je v práci spokojný, vhodne ohodnotený, či má priestor na rast, prípadne či sú aj jeho nadriadení spokojní s jeho prácou. Ak si bude priebežne sledovať tieto rôzne parametre, bude aj sám schopný zhodnotiť, či sa jeho situácia s nespokojnosťou zlepšuje alebo skôr stagnuje,“ povedal pre Refresher HR odborník Jakub Vido.

home office, práca, počítač, kancelária
Zdroj: Unsplash/Magnet.me/volně k užití
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Kedy stagnácia a nedostatok výziev signalizujú, že je čas na posun
  • Aké znaky toxického alebo nezdravého pracovného prostredia by ťa mali upozorniť
  • Prečo je nesúlad medzi tvojimi hodnotami a hodnotami firmy dôležitý pre spokojnosť
  • Ako práca vplýva na tvoje zdravie, voľný čas a vzťahy a kedy to signalizuje hranicu
  • Rady HR odborníka, ako riešiť problémy vo firme a kedy hľadať novú príležitosť
  • Ako si udržať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom aj pri náročnej práci
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188562 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA
Zobraziť všetky (9)
Súvisiace témy:
Práca Správy z domova Zoom in: Back2reality
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Pexels/Andrea Piacquadio
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 18:28
Na juhu Slovenska sa šíri žltačka. Rodiny v ťažkých sociálnych podmienkach trpia najviac
Na juhu Slovenska sa šíri žltačka. Rodiny v ťažkých sociálnych podmienkach trpia najviac
včera o 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
včera o 12:10
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
pred 58 minútami
Po daždivom týždni nastal hubársky výbuch. Slovenské lesy sa zaplnili hríbmi, v týchto lokalitách odídeš s plným košíkom
Po daždivom týždni nastal hubársky výbuch. Slovenské lesy sa zaplnili hríbmi, v týchto lokalitách odídeš s plným košíkom
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 13:29
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
včera o 12:10
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 18:09
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
9. 9. 2025 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
10. 9. 2025 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Lifestyle news
Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom včera o 19:03
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli včera o 18:07
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch včera o 17:19
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan včera o 16:22
Taylor Swift je na vrchole nielen vďaka talentu. Harvardská expertka opísala 7 vlastností úspešného človeka, ktoré môžeš mať aj ty včera o 15:34
AKTUÁLNE: Vo veku 89 rokov zomrel známy americký herec a režisér Robert Redford včera o 14:41
REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov včera o 14:31
Čoskoro sa začne natáčať nový Batman. Pattinson si scenár prečítal v prísnom utajení a za zvláštnych podmienok včera o 12:54
Slovensko Všetko
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Hovorkyňa spresnila, čo sa stalo.
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
včera o 18:09
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
Ministerstvo školstva SR odhalilo škandál. V jednej zo škôl bola dochádzka na úrovni 15 %
včera o 15:29
Ministerstvo školstva SR odhalilo škandál. V jednej zo škôl bola dochádzka na úrovni 15 %
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
včera o 13:29
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
Bývalý policajný funkcionár donášal mafiánom sátorovcom. Pomohla mu novela Trestného zákona, dva jeho skutky sú premlčané
včera o 17:39
Bývalý policajný funkcionár donášal mafiánom sátorovcom. Pomohla mu novela Trestného zákona, dva jeho skutky sú premlčané
Kaliňák dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku. Zaplatí trojnásobok mesačného platu
včera o 17:44
Kaliňák dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku. Zaplatí trojnásobok mesačného platu
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
12. 8. 2025 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
pred 11 minútami
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Nespokojnosť, stagnácia či nezdravé pracovné prostredie dokážu postupne vyčerpať tvoju energiu, motiváciu a ovplyvniť aj osobný život.
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
včera o 09:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
pred 2 dňami
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
pred 4 dňami
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
11. 9. 2025 16:25
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia