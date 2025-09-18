Opatrenie má priniesť úsporu vo výdavkoch nemocenského fondu.
Vláda predstavila ďalšie opatrenia, ktoré majú obmedziť zneužívanie PN-iek. Minister financií Ladislav Kamenický pri zverejnení balíka konsolidačných opatrení oznámil, že štát chce posilniť kontrolu počas dočasnej pracovnej neschopnosti.
Novela rozšíri právomoci posudkových lekárov Sociálnej poisťovne, informuje oPeniazoch. Ak ukončia práceneschopnosť poistenca, ošetrujúci lekár bude môcť vystaviť novú PN v priebehu siedmich dní len so súhlasom posudkového lekára.
Rezort financií uviedol, že úprava má zabrániť opakovanému vystavovaniu PN-iek bez zmeny zdravotného stavu. Opatrenie má priniesť úsporu vo výdavkoch nemocenského fondu. Odhady hovoria o znížení mesačného počtu vyplatených dávok približne o 1 125, čo je asi jedno percento z celkového počtu.
Podľa zverejnených prepočtov by mal štát ušetriť 5,6 milióna eur v roku 2026, 6,8 milióna eur v roku 2027 a viac ako sedem miliónov eur v roku 2028.
Posudkoví lekári dostali právomoci ukončovať dočasnú pracovnú neschopnosť od januára 2025 vďaka novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Minister práce Erik Tomáš pripomenul, že už začiatkom tohto roka sa prejavil pokles PN-iek, keď lekári reagovali na nové pravidlá.
