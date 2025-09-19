SR je pripravená na elektronické testovanie maturít v tomto školskom roku.
- Slovensko je v aktuálnom školskom roku 2025/26 plne pripravené na elektronické testovanie maturity . Na jar si budú môcť žiaci zvoliť, či budú chcieť byť testovaní elektronicky alebo písomne.
- Týkať sa to zatiaľ bude len externej časti slovenského a maďarského jazyka.
- Žiaci tiež dostanú predbežné výsledky. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker.
„Elektronická maturitná skúška znamená, že študenti už nebudú musieť vypisovať papierovú podobu, ale budú môcť test absolvovať elektronicky na počítači,“ povedal Drucker.
Riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania Ivana Pichaničová priblížila, že do eMaturity sa budú môcť žiaci prihlásiť od 21. októbra do 11. novembra. „Bude otvorená platforma pre žiakov a pre školy. Do 11. novembra si žiak môže vyskúšať otestovať sa v tom systéme a rozhodnúť sa, či si vyberie elektronickú, alebo papierovú formu,“ uviedla.
Drucker tvrdí, že aktuálne prebieha najväčšia digitalizácia škôl. Vybavené budú modernou technikou v objeme 225 miliónov eur. Zároveň ministerstvo na základe verejného obstarávania vybralo najúspešnejšiu ponuku technológie na eMaturitu, ktorá sa používa vo viac ako 100 krajinách.
Ide podľa ministra o platformu na elektronické testovanie a zároveň sa využíva aj pri testovaní PISA. V súčasnosti má rezort zakontrahovanú ponuku v hodnote 7,5 milióna eur na päť rokov vrátane prevádzky všetkých licencií, infraštruktúry. „Vychádza to približne na 100 000 testov ročne. To zodpovedá aj potrebe našich stredných škôl, počet maturantov je niekde okolo 40 000,“ poznamenal Drucker.
