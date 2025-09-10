Kategórie
Natália Mišániová
dnes 10. septembra 2025 o 6:30
Čas čítania 3:01

Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze

Kategória:
Slovensko
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Zdroj: TASR - Patrick Pleul

Prvá výplata môže byť príležitosťou vytvoriť si núdzový fond a rozumne rozdeliť peniaze na výdavky aj sporenie.

Prvá výplata je vždy niečo špeciálne. Je to chvíľa, keď máš v rukách peniaze, ktoré si si zarobil sám, a zároveň pomyselný prvý krok do sveta dospelých. Ten pocit, že už nie si odkázaný len na vreckové alebo pomoc rodičov, je super, ale zároveň môže byť poriadne zradný.

Veľa mladých sa nechá uniesť a peniaze rozflákajú na veci, ktoré ich potešia len na chvíľu. Aby si sa tomu vyhol, oplatí sa hneď od začiatku nastaviť si pár jednoduchých pravidiel, vďaka ktorým si výplatu užiješ, ale zároveň ti aj niečo ostane, a to je presne ten balans, ktorý ti do budúcna uľahčí život.

Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
V tomto článku si prečítaš:
  • Ako si správne naplánovať rozpočet ešte predtým, než ti príde výplata.
  • Prečo je dôležité začať sporiť a ako si vytvoriť vlastnú finančnú rezervu.
  • Ako sa odmeniť bez toho, aby si peniaze rozhádzal impulzívne.
  • Jednoduché triky, ako rozlišovať medzi potrebami a túžbami.
  • Ako si stanoviť finančné ciele, ktoré ti pomôžu dosiahnuť vysnívané veci a zážitky.

Plánuj vopred

Ešte predtým, ako ti výplata pristane na účte, mal by si si spraviť rozpočet. Pozri sa na svoje pravidelné mesačné výdavky, ako napríklad nájom, účty, telefón, internet alebo strava. Spíš si, aké sú tvoje celkové mesačné výdavky, vďaka čomu budeš presne vedieť, koľko peňazí potrebuješ na pokrytie základných potrieb. Zistíš tak, koľko ti zostane na iné veci. Skús použiť pravidlo 50/30/20, ktoré hovorí, že 50 % z príjmu by malo ísť na nevyhnutné výdavky, 30 % na osobné potreby (napríklad zábava alebo koníčky) a 20 % na sporenie alebo splácanie dlhov.

Začni sporiť

Jedna z najlepších vecí, čo môžeš spraviť s prvou výplatou, je odložiť si z nej aspoň niečo bokom. Nemusí to byť veľká suma, stačí pár eur, ale uvidíš, že časom sa ti to pekne nazbiera. Vytvoríš si tak vlastnú „železnú rezervu“, z ktorej vieš čerpať, keď sa prihodí niečo nečakané, napríklad sa ti pokazí práčka, príde vyšší účet za vodu alebo budeš musieť ísť k zubárovi.

Najlepšie je nastaviť si sporenie automaticky hneď po výplate, aby si tie peniaze ani nestihol minúť. A keď to budeš robiť pravidelne, nielenže budeš mať pokojnejšiu hlavu, ale aj pocit, že svoje peniaze naozaj držíš pod kontrolou.

Najlepšie je nastaviť si sporenie automaticky hneď po výplate, aby si tie peniaze ani nestihol minúť. A keď to budeš robiť pravidelne, nielenže budeš mať pokojnejšiu hlavu, ale aj pocit, že svoje peniaze naozaj držíš pod kontrolou.

investovanie
Zdroj: Pexels/Mikhail Nilov

Nezabúdaj na seba

Prvá výplata je naozaj niečo, čo treba osláviť, predsa len si na ňu makal a zaslúžiš si aj odmenu. Dopraj si niečo, čo ťa poteší, môže to byť maličkosť alebo zážitok, na ktorý budeš spomínať. Dávaj si však pozor, aby sa odmena nezmenila na nekonečný nákupný maratón. Najlepšie je nastaviť si hranicu, koľko z výplaty minieš na radosť, a zvyšok si odložiť alebo využiť rozumnejšie.

Nenechaj sa uniesť

Prvá výplata často prináša pocit, že si konečne môžeš dovoliť všetko, čo ti doteraz chýbalo. Práve vtedy je najľahšie podľahnúť impulzívnym nákupom a minúť peniaze na veci, ktoré ti nakoniec veľa radosti neprinesú.

Aby si sa tomu vyhol, skús jednoduchý trik, sprav si zoznam toho, čo naozaj potrebuješ, a drž sa ho. Reklamy, akcie či zľavy môžu lákať, ale keď máš jasno v prioritách, znížiš riziko, že odídeš domov s kopou zbytočností. Pri väčších nákupoch si daj pravidlo „24 hodín" ak niečo stojí viac, dopraj si čas na rozmyslenie.

Aby si sa tomu vyhol, skús jednoduchý trik, sprav si zoznam toho, čo naozaj potrebuješ, a drž sa ho. Reklamy, akcie či zľavy môžu lákať, ale keď máš jasno v prioritách, znížiš riziko, že odídeš domov s kopou zbytočností. Pri väčších nákupoch si daj pravidlo „24 hodín“ ak niečo stojí viac, dopraj si čas na rozmyslenie.

Často sa stane, že na druhý deň tú vec už ani nechceš. Rozlišuj medzi potrebami a túžbami. Potreby sú veci, ktoré ti naozaj uľahčia život, napríklad kvalitné topánky alebo električenka. Túžby sú skôr krátkodobé radosti, ako nový mobil, keď jeden funkčný už máš.

Pomôže ti to nastaviť si hranicu. Napríklad si vyčleň 20 eur mesačne na spontánne nákupy, a hľadaj iné spôsoby, ako sa potešiť, napríklad prechádzkou, športom alebo stretnutím s kamarátmi. Tak budeš mať peniaze pod kontrolou a pokojnejšiu hlavu.

závislosti zdravie nakupovanie
Zdroj: Pexels/na voľné použitie

Stanov si dlhodobé ciele

Je super, keď už na začiatku vieš, kam chceš smerovať a na čo vlastne peniaze míňať. Možno snívaš o vlastnom byte, chceš cestovať po svete alebo radšej investuješ do kurzov a vzdelania. Avšak keď máš v hlave konkrétny cieľ, je oveľa ľahšie odkladať si peniaze a nerozflákať ich na blbosti.

Prvá výplata je ideálna šanca začať správne. Ak si už teraz vybuduješ dobré návyky, budeš z toho ťažiť roky. A práve to je ten najlepší odrazový mostík k finančnej slobode. Nemusíš mať hneď všetko detailne vymyslené. Úplne stačí, keď si povieš, čo chceš dosiahnuť v najbližších mesiacoch či rokoch. Aj malé kroky, ako pravidelne niečo odkladať alebo obmedziť zbytočné výdavky, ťa časom privedú k tvojim vysneným veciam a zážitkom.

investovanie, mobil, peniaze, ekonomika
Zdroj: Unsplash/Firmbee.com
Zdroj: Unsplash/Firmbee.com
13. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 4:02 Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
6. augusta 2025 o 5:24 Čas čítania 4:22 Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody? Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
peniaze, peňaženka, úspory, financie
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio
Súvisiace témy:
Peniaze Správy z domova Zoom in: Back2reality
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Flickr/Jernej Furman/volně k užití
