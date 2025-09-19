Polícia by chcela dosiahnuť deň bez akejkoľvek nehody na cestách.
- Polícia vyhlásila na 3. októbra Deň bez nehody, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách.
- Avizuje aj viac policajtov v teréne. Informovala o tom na sociálnej sieti.
- Podotkla, že síce tento rok ešte nebol deň bez nehôd, verí, že spoločným úsilím možno dosiahnuť, aby práve tento deň ním bol. Účastníkov cestnej premávky vyzýva na zodpovednosť.
Citát:„Naším cieľom je, aby sa slovenské cesty stali bezpečnejšími ako kedykoľvek predtým. Hoci dobrou správou je, že z dlhodobého hľadiska štatistika dopravnej nehodovosti klesá, chceme, aby Deň bez nehôd bol každý deň,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Širší kontext: Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč podotkol, že Deň bez nehôd by nemal byť len šťastnou náhodou, ale výsledkom zodpovednosti každého. „Apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nielen v tento deň, ale i každý ďalší venovali maximálnu pozornosť bezpečnosti. Každý správny krok smeruje k tomu, aby sme znížili riziko a ochránili seba i ostatných,“ skonštatoval.
Prečítaj si aj tieto články: