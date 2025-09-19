Zrážka šiestich áut na moste Lanfranconi, polícia žiada vodičov o opatrnosť.
Na moste Lanfranconi v Bratislave v smere do tunela Sitina došlo v piatok k hromadnej dopravnej nehode. Podľa doterajších zistení sa tu zrazilo šesť za sebou idúcich vozidiel.
Na mieste zasahujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí vykonávajú všetky potrebné úkony spojené s nehodou.
Premávka v úseku nie je úplne uzavretá, cesta je prejazdná v pravom jazdnom pruhu. Polícia vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie pokynov hliadok. Príčiny nehody a bližšie okolnosti udalosti polícia ďalej vyšetruje.
