Barbora Fábryová
dnes 19. septembra 2025 o 15:22
Čas čítania 0:19

AKTUÁLNE: Na moste Lanfranconi sa zrazilo šesť áut. Doprava je čiastočne obmedzená

Kategória:
Slovensko
AKTUÁLNE: Na moste Lanfranconi sa zrazilo šesť áut. Doprava je čiastočne obmedzená
Zdroj: Refresher

Zrážka šiestich áut na moste Lanfranconi, polícia žiada vodičov o opatrnosť.

Na moste Lanfranconi v Bratislave v smere do tunela Sitina došlo v piatok k hromadnej dopravnej nehode. Podľa doterajších zistení sa tu zrazilo šesť za sebou idúcich vozidiel.

Na mieste zasahujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí vykonávajú všetky potrebné úkony spojené s nehodou.

Premávka v úseku nie je úplne uzavretá, cesta je prejazdná v pravom jazdnom pruhu. Polícia vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie pokynov hliadok. Príčiny nehody a bližšie okolnosti udalosti polícia ďalej vyšetruje.

Správy z domova
Spravodajstvo
Lifestyle
