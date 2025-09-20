Kamčatku zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 5,5.
- Geofyzikálna služba Ruskej akadémie vied v piatok informovala o ďalšom zemetrasení s magnitúdou 5,5 na Kamčatke na ruskom Ďalekom východe.
- Seizmológovia uvádzajú, že epicentrum zemetrasenia bolo v hĺbke takmer 32 kilometrov, približne 180 kilometrov od mesta Petropavlovsk-Kamčatskij.
- Neuviedli však, či otrasy tamojší obyvatelia pocítili, či spôsobili nejaké škody.
Širší kontext: Pobrežie Kamčatky niekoľko hodín predtým zasiahlo zemetrasenie so silou 7,8 Richterovej stupnice. Tamojší gubernátor Vladimir Solodov oznámil, že neboli hlásené žiadne škody ani zranenia. Pôvodne však pre otrasy vydali viacero varovaní pred cunami, ktoré úrady neskôr zrušili.
Koncom júla oblasť zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou až 8,7, po ktorom nasledovala aj erupcia sopky.
