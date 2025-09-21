Daniari týmito zmenami nadväzujú na pokračovanie plánu stanoveného ešte v roku 2012.
Napredovanie elektronickej komunikácie a menej fyzických návštev klientov priviedli finančnú správu (FS) k prehodnoteniu fungovania niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku. K 1. októbru tohto roka sa tak presúva agenda troch kontaktných miest spolu s ich zamestnancami do väčšej pobočky alebo sídla v rámci krajov, v prípade ďalších dvoch dôjde k transformácii na pobočku daňového úradu, pripomenula v piatok FS.
Zmena sa týka miest Šahy, Dubnica nad Váhom a Turčianske Teplice. Na pobočky budú transformované kontaktné miesta v Šali a Kráľovskom Chlmci. V najviac exponovanom období je FS pripravená po dohode s vedením mesta preberať daňové priznania fyzických osôb priamo v mestách so zrušenými kontaktnými miestami.
„Klienti sa nemusia obávať straty kontaktu s finančnou správou. Práve naopak, aj vďaka tejto centralizácii daňových úradov bude môcť finančná správa svoje služby ešte viac zlepšovať,“ vysvetlil prezident FS Jozef Kiss.
Plán z roku 2012
Daniari nadväzujú týmito zmenami na pokračovanie plánu stanoveného ešte v roku 2012. Dovtedy existujúce menšie daňové úrady boli transformované na pobočky alebo kontaktné miesta, ktoré mali klientom FS pomôcť do času, kým nebude naplno fungovať elektronická komunikácia. Finančná správa od roku 2013 zrušila alebo transformovala celkom 33 kontaktných miest daňových úradov.
Komunikáciu FS s daňovými subjektmi výrazne zmenilo zavedenie povinnej elektronickej komunikácie právnických osôb a neskôr aj fyzických osôb - podnikateľov. „Upozorňujeme, že komunikovať elektronicky s finančnou správou môžu všetci, nielen podnikatelia. Potrebné je zaregistrovať sa na portáli finančnej správy alebo s daňovým úradom v prípade fyzických osôb uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní,“ doplnili daniari.
