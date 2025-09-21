Hella na Slovensku plánuje redukciu pracovných miest.
Automobilový priemysel na Slovensku čelí ďalším problémom. Redukciu pracovných miest potvrdila spoločnosť Hella, ktorá u nás prevádzkuje tri závody s viac než 3 200 zamestnancami. O pripravovaných výpovediach informoval portál HNonline.sk. Zatiaľ nie je známe, koľko ľudí plánuje prepúšťať, no podľa dostupných informácií pôjde o nižšie stovky.
Prepúšťanie sa má dotknúť najmä nevýrobných pozícií, ako sú skladníci, údržbári, technológovia či administratíva. Spoločnosť sa tým zrejme snaží vyhnúť hromadnému prepúšťaniu, ktoré by znamenalo náročnejší proces s úradmi. Najskôr pocíti škrty závod v Bánovciach nad Bebravou, kde Hella vyrába zadné svetlá pre Mercedes a Teslu. Podobný postup sa očakáva aj v Kočovciach, kým závod v Trenčíne má zostať stabilnejší vďaka novému projektu v oblasti vstrekolisov.
Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvnil rozhodnutie o znižovaní stavov, je pokles dopytu zo strany odberateľov. Najväčším klientom Hella Slovakia je americká automobilka Tesla Elona Muska. Firma pred tromi rokmi podpísala s Teslou prestížny kontrakt pre berlínsku gigafactory, no podľa HN sa slovenské závody využívajú len na polovicu oproti pôvodným očakávaniam. Problémy má aj ďalší odberateľ Mercedes, ktorý zápasí s nižším záujmom o elektromobily a tlačí na Európsku úniu, aby zmiernila emisné ciele.
Prečítaj si aj tieto články: