dnes 21. septembra 2025 o 6:55
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok

Slovensko
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Prídavok na dieťa a jeho príplatok pomáhajú rodinám pokryť náklady na výchovu a školské potreby.

Príplatok k prídavku na dieťa je sociálna podpora, ktorou štát dopĺňa základný prídavok v prípadoch, keď si rodič nemôže uplatniť daňový bonus. Prídavok samotný slúži na zmiernenie nákladov spojených s výchovou, stravou a čiastočne aj školskými potrebami, informuje o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe.

Nárok naň majú rodičia alebo osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti, spravidla do dovŕšenia 25 rokov, pokiaľ dieťa pokračuje v dennom štúdiu. O príplatok môže požiadať rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorá má dieťa právoplatne zverené do náhradnej starostlivosti. Ak na prídavok spĺňa podmienky viac osôb, príplatok sa prizná tej, ktorá už prídavok poberá.

Príplatok je poskytovaný, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky na prídavok a súčasne poberá starobný, predčasný starobný, výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok pri poklese pracovnej schopnosti nad 70 %. Rovnaké pravidlá platia aj pre osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo poberajú podobný dôchodok zo zahraničia.

Mesačná výška prídavku na dieťa je 60 eur, k čomu sa pridáva príplatok vo výške 30 eur. Spolu môže oprávnená osoba získať 90 eur mesačne na jedno dieťa.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Getty Images/Owen Franken
Príspevky od štátu Správy z domova
Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
včera o 17:05
Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
Ministerstvo kultúry kúpilo pre ministerku Šimkovičovú letenky do New Yorku za tisíce eur.
Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
včera o 17:30
Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
včera o 11:20
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
včera o 11:55
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Vodiči sa cez víkend musia pripraviť. V Bratislave budú viaceré dopravné obmedzenia: vyhni sa týmto úsekom
včera o 08:40
Vodiči sa cez víkend musia pripraviť. V Bratislave budú viaceré dopravné obmedzenia: vyhni sa týmto úsekom
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
pred 3 dňami
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
