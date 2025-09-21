Policajti nezistili požitie alkoholu ani iných návykových látok u kontrolovaných vodičov.
Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v sobotu v neskorých večerných hodinách dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri parkovisku nákupného centra v bratislavskej Petržalke, pri parkovisku nákupného centra v mestskej časti Ružinov pri letisku a na viacerých ďalších miestach v rámci Bratislavského kraja.
Na týchto miestach sa konali zrazy takzvaných „tuningových“ motorových vozidiel, ktorých sa zúčastnilo približne 350 áut. Stretnutia prebehli bez narušenia verejného poriadku, policajti sa však zamerali na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky.
Dopravní policajti kontrolovali vozidlá počas ich presunov po cestách hlavného mesta a zistili celkovo 75 priestupkov, ktoré riešili v zmysle zákona o priestupkoch.
V jednotlivých prípadoch zistili najmä zlý technický stav vozidla (25 prípadov), prekročenie povolenej rýchlosti (18 prípadov), nesprávny spôsob jazdy (3 prípady) a jazdu bez použitia bezpečnostných pásov (3 prípady). Zvyšných 26 zistení tvorili ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky.
Policajti piatim vodičom zadržali vodičský preukaz, v 19 prípadoch zadržali osvedčenie o evidencii vozidla a v 3 prípadoch odobrali tabuľky s evidenčným číslom.
Policajti nezistili požitie alkoholu ani iných návykových látok u kontrolovaných vodičov.
