Polícia podrobila pohoniča dychovej skúške.
Polícia vyšetruje nehodu konského povozu, ku ktorej došlo v centre Bardejova. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že pohonič prechádzal v sobotu (27. 12.) po Radničnom námestí, kone sa splašili a poškodili osobné auto.
„Pohonič nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu povozu. Z neznámej príčiny sa kone splašili a poškodili zaparkované osobné vozidlo. Pohonič spadol a utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Dychová skúška u neho alkohol nepotvrdila,“ informovala polícia.
Okolnosti tejto udalosti v súčasnosti preveruje Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove. Polícia v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť, a to aj pri stretnutí s netradičnými dopravnými prostriedkami.