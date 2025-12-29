Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 29. decembra 2025 o 16:14
Čas čítania 0:25

Kone sa na námestí v Bardejove vymkli spod kontroly. Zdemolovali auto, pohonič skončil v nemocnici

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kone sa na námestí v Bardejove vymkli spod kontroly. Zdemolovali auto, pohonič skončil v nemocnici
Zdroj: facebook/polícia SR-Prešovský kraj

Polícia podrobila pohoniča dychovej skúške.

Polícia vyšetruje nehodu konského povozu, ku ktorej došlo v centre Bardejova. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že pohonič prechádzal v sobotu (27. 12.) po Radničnom námestí, kone sa splašili a poškodili osobné auto.

Pohonič nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu povozu. Z neznámej príčiny sa kone splašili a poškodili zaparkované osobné vozidlo. Pohonič spadol a utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Dychová skúška u neho alkohol nepotvrdila,“ informovala polícia.

Okolnosti tejto udalosti v súčasnosti preveruje Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove. Polícia v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť, a to aj pri stretnutí s netradičnými dopravnými prostriedkami.

29. decembra 2025 o 12:29 Čas čítania 1:10 USA ponúka Ukrajine 15-ročné záruky na obranu. Zelenskyj požaduje 30 až 50 rokov USA ponúka Ukrajine 15-ročné záruky na obranu. Zelenskyj požaduje 30 až 50 rokov
29. decembra 2025 o 11:44 Čas čítania 0:16 Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny. Pozrite si rozpis na najbližšie dni Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny. Pozrite si rozpis na najbližšie dni
29. decembra 2025 o 10:59 Čas čítania 1:13 Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
nehoda konského vozu
Zdroj: facebook/polícia SR-Prešovský kraj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
3
včera o 14:39
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
včera o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 12:41
PREHĽAD: Takto budú obchody otvorené na Silvestra a Nový Rok
PREHĽAD: Takto budú obchody otvorené na Silvestra a Nový Rok
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
včera o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
včera o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
3
včera o 14:39
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
včera o 07:25
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
pred 4 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
1
25. 12. 2025 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
1
pred 2 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Lifestyle news
Aj kráľ hororu má hranice. Prečo Stephen King stiahol jednu zo svojich najdesivejších kníh?
pred 37 minútami
Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?
pred hodinou
AKTUÁLNE: Boxerský šampión Anthony Joshua sa zranil pri vážnej autonehode. Z miesta hlásia dve obete
pred 2 hodinami
Nadávky namiesto proteínovej tyčinky? Vedci tvrdia, že vulgarizmy môžu zlepšiť fyzický výkon
pred 2 hodinami
VIDEO: Slafkovský zdvihol Montreal zo sedačiek. Pripísal si dva góly aj asistenciu
pred 3 hodinami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
dnes o 13:16
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
dnes o 12:34
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
dnes o 11:29
Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí
dnes o 10:26
VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú
dnes o 09:34
Slovensko Všetko
Na balkóne našli mŕtve ženské telo. Banskobystrickí policajti začali trestné stíhanie v prípade usmrtenia
pred hodinou
Na balkóne našli mŕtve ženské telo. Banskobystrickí policajti začali trestné stíhanie v prípade usmrtenia
Presné okolnosti jej úmrtia zatiaľ nie sú známe.
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
KVÍZ: Pýtali sme sa Slovákov na známe výroky a momenty politikov. Kto ich najviac potrápil?
pred hodinou
KVÍZ: Pýtali sme sa Slovákov na známe výroky a momenty politikov. Kto ich najviac potrápil?
SHMÚ potvrdil snehovú nádielku. Na severe napadne aj 20 centimetrov
pred hodinou
SHMÚ potvrdil snehovú nádielku. Na severe napadne aj 20 centimetrov
Maroš Žilinka napadne novelu Trestného zákona. Generálny prokurátor žiada o zásah Ústavného súdu SR
pred 3 hodinami
Maroš Žilinka napadne novelu Trestného zákona. Generálny prokurátor žiada o zásah Ústavného súdu SR
Vyššia daň z poistenia prichádza: Finančná správa vysvetľuje nové pravidlá platné od 1. januára
pred hodinou
Vyššia daň z poistenia prichádza: Finančná správa vysvetľuje nové pravidlá platné od 1. januára
Ekonomika Všetko
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
dnes o 10:59
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
pred 3 dňami
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
pred 30 minútami
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
pred 19 minútami
Rusko potvrdilo svoje ciele: Bez stiahnutia ukrajinských vojsk z Donbasu vojnu neukončia
dnes o 07:59
Výsledky rokovania Trumpa a Zelenského: Mierový plán je dohodnutý na 90 %
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia