Predpoveď počasia predpokladajú modely ICON a ECMWF.
SHMÚ zverejnil predpoklady modelov ICON a ECMWF na zajtrajšie ráno (30. 12.). Podľa nich napadne v nížinách na juhu Slovenska 1 až 2 centimetre snehu, hoci biela perina nepokryje úplne všetky miesta.
Model ECMWF predpovedá snehovú pokrývku na väčšej ploche než ICON. Oba modely sa však zhodujú, že na juhu stredného Slovenska bude zajtra ráno sneh chýbať.
Na Nový rok sa situácia zmení. Oba modely očakávajú štedrejšiu nádielku, ktorá miestami dosiahne až 5 cm. ECMWF opäť predpokladá na juhu viac snehu ako model ICON. Sever však na tom bude výrazne lepšie.
„Na severe Slovenska by podľa oboch modelov malo byť 1.1.2026 ráno zväčša 5 až 15, ojedinele aj viac ako 20 cm snehu,“ uvádza SHMÚ.
Meteorológovia však upozorňujú, že predpovede ešte nie sú stopercentné. Výšku snehovej prikrývky výrazne ovplyvní teplota ovzdušia a silný vietor, ktorý môže sneh na zemi rozfúkať.