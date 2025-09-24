Kategórie
TASR
dnes 24. septembra 2025 o 18:34
Čas čítania 0:42

AKTUÁLNE: Slovensko sa zúčastní na rokovaní o „múre proti dronom"

Zahraničie
AKTUÁLNE: Slovensko sa zúčastní na rokovaní o „múre proti dronom“
Zdroj: TASR/AP/Richard Drew

Slovensko pôvodne nepatrilo medzi pozvané štáty.

Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že Slovensko bolo pridané na zoznam členských členských štátov Európskej únie, ktoré budú spolu s Ukrajinou a predstaviteľmi EÚ v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice Únie.

Na videokonferencii zvolanej eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom s predstaviteľmi EK a ukrajinskej vlády sa podľa predošlých správ zúčastnia zástupcovia siedmich krajín na východnej hranici EÚ - Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Prítomné bude aj Dánsko.


Hovorca EK Thomas Regnier v pondelok oznámil, že Slovensko a Maďarsko na rokovanie nepozvali. V stredu ale potvrdil, že SR sa nakoniec na rokovaniach zúčastní.


Hovorca EK priamo nepovedal, či Slovensko požiadalo o účasť na rokovaní, alebo či ho prizvala EK. „Ide o spoločnú diskusiu. Komisár Kubilius je v kontakte so všetkými štátmi na východnom krídle. Všetky členské štáty sú znepokojené,“ povedal Regnier.


K rokovaniam sa popoludní vyjadril aj minister obrany SR Robert Kaliňák. O protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa podľa neho ešte len začína hovoriť. Uviedol, že z projektu „nikto nikoho nevylúčil“.

23. septembra 2025 o 9:33 EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom". Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
24. septembra 2025 o 7:15 Slovensko zasiahne silný vietor. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa (+mapa)
24. septembra 2025 o 16:01 Na Európu sa rúti hurikán. Aktuálne dosiahol silu štvrtej kategórie
Fico
Zdroj: TASR - Roman Hanc
