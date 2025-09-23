Kategórie
dnes 23. septembra 2025 o 9:33
Čas čítania 1:33

EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom“. Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali

Kategória:
Zahraničie
EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom". Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
Zdroj: TASR/AP

Štáty EÚ, EK a Ukrajina budú rokovať o „múre proti dronom“. Slovensko nepozvali.

  • Sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie (EK) budú v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ.
  • Slovensko a Maďarsko na videokonferenciu zvolanú eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom nepozvali, potvrdil v pondelok hovorca EK Thomas Regnier. 
  • Na online stretnutí sa spoločne s predstaviteľmi EK a ukrajinskej vlády zúčastnia zástupcovia siedmich krajín na východnej hranici EÚ - Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Na rokovanie nebolo pozvané Slovensko ani Maďarsko.

Citát: „Je to konkrétne opatrenie nadväzujúce na oznámenie predsedníčky (EK Ursuly) von der Leyenovej, keďže k útokom a vniknutiam už došlo v Rumunsku a Poľsku. (Rokovanie) povedú členské štáty. Uvidíme, aké sú ich záujmy, ako im môžeme pomôcť, aké sú ich možnosti a aké sú ich potreby. Po diskusii sa spoločne s týmito členskými štátmi a Ukrajinou rozhodneme o ďalších možných krokoch,“ oznámil Regnier.

„Maďarsko a Slovensko sa na týchto úvodných rozhovoroch skutočne nezúčastnia. Určite nevylučujeme budúce hovory v potenciálne väčšom výbore, zatiaľ sa však zúčastní iba týchto sedem pohraničných krajín a samozrejme Ukrajina,“ citoval Regniera portál Európska pravda.

Širší kontext: Diskusia o projekte obrany proti bezpilotným lietadlám na východnej hranici EÚ je podľa Kubiliusa stále v počiatočnej fáze. Podľa jeho predstáv by ale mohlo ísť o kombináciu senzorov, rôznych zbraní a rušiacich systémov, ktoré by dokázali zaznamenať a zneškodniť prilietajúce drony.

Niektoré členské štáty EÚ podľa Kubiliusa diskutovali o myšlienke vytvorenia obrannej línie proti dronom už pred nedávnym narušením vzdušných priestorov Poľska, Rumunska a Estónska. Prienik, pri ktorom nad Poľsko vletelo približne 20 ruských dronov, však podľa analytikov a predstaviteľov odhalil medzery v schopnosti EÚ a NATO brániť sa pred bezpilotnými lietadlami.

Von der Leyenová v prejave o stave Únie 10. septembra podporila myšlienku budovania múru proti dronom a oznámila, že EK poskytne šesť miliárd eur a uzavrie s Ukrajinou spojenectvo v oblasti bezpilotných lietadiel, aby „premenila ukrajinskú vynaliezavosť na výhodu na bojisku a na spoločnú priemyselnú výrobu“.

Denník The Financial Times (FT) medzičasom informoval, že členské štáty NATO na východnom krídle majú dostať takmer 100 miliárd na pôžičky súvisiace s obranou. Pôjde o prostriedky z celkovej sumy 150 miliárd eur získaných zo spoločného programu EÚ SAFE (Security Action for Europe). Brusel chce takto podľa FT urýchliť výstavbu „múru proti dronom“ založeného na technológii, ktorá sa osvedčila v boji na Ukrajine.

ek
Zdroj: TASR/AP
Európska komisia Správy zo sveta
