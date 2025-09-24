Hurikán Gabrielle zosilnel a mieri k Európe.
- Hurikán Gabrielle dosiahol silu štvrtej kategórie a postupne sa stáča smerom k Európe. Najskôr zasiahne Azorské ostrovy a neskôr sa presunie na kontinent, informuje iMeteo.
- Cyklón Gabrielle sa v nedeľu stal iba druhým hurikánom tejto atlantickej sezóny a veľmi rýchlo nabral na intenzite.
- Počas 24 hodín zosilnel z prvej kategórie na štvrtú, čo predstavuje druhý najsilnejší stupeň. Vietor dosahuje v nárazoch rýchlosť vyše 220 kilometrov za hodinu a centrum hurikánu sa aktuálne nachádza severovýchodne od Bermúd.
Širší kontext: Americké centrum pre hurikány očakáva, že Gabrielle zasiahne Azory vo štvrtok v noci alebo v piatok nadránom ešte ako hurikán. Obyvateľov súostrovia čaká silný vietor, vysoké vlny a intenzívne dažde s rizikom povodní. Hurikány sú v tejto oblasti pomerne vzácne – od roku 1990 ich Azory zasiahlo len päť, pričom Lorenzo v roku 2019 bol najsilnejší a dosiahol druhú kategóriu.
Koncom týždňa začne Gabrielle slabnúť. Podľa aktuálnych modelov zasiahne počas víkendu Portugalsko. Najväčší nápor čaká západné pobrežie, kde meteorológovia predpokladajú silný vietor a výdatné zrážky.
