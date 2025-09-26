Hubári hlásia najväčšie úlovky z východu a zo stredu Slovenska.
Hubárska sezóna na Slovensku je v plnom prúde. Po daždivom období sa huby rozrástli na celom území. Obyvatelia rôznych regiónov zverejňujú na sociálnych sieťach fotografie svojich úlovkov. Slovenskí hubári poskytujú na webe nahuby.sk cenné informácie o výskyte húb a aktuálnej situácii v slovenských lesoch.
Hubári hlásia najväčšie úlovky z východu a stredu Slovenska, no podľa mapy vidieť, že hubám sa darí takmer na celom území krajiny. O výskyte húb informujú používatelia, ktorí prostredníctvom interaktívnej mapy vyznačujú jednotlivé miesta.
„Toľko cisárskych pokope som už dávno nevidel....,“ uviedol hubár, ktorý úlovok našiel v okolí Zvolena. „Rastú vo veľkom. Hodinová prechádzka stála za to,“ napísal Kubo, ktorý hubárčil v okolí Vranova nad Topľou.
„Tretí pokus v tomto roku po tej istej trase bol konečne odmenený a veľmi štedro. Okrem hríbov boli aj kozáky, bedle, plávky a masliaky. 5 hodín v krásnom počasí, radosť,“ pochválil sa hubár z okolia Košíc.
Stránka taktiež poskytuje informácie o konkrétnych rastúcich druhoch húb, ich stručnej identifikácii a opise. Je zároveň poradňou, pokiaľ ide o recepty. Interaktívna mapa zobrazuje dve farby, a to červenú a zelenú. Červená farba znamená počet hlásení od hubárov a zelená rast húb.
Prečítaj si aj tieto články: