Hubárska sezóna na Slovensku je v plnom prúde. Po daždivom období sa huby rozrástli na celom území. Obyvatelia rôznych regiónov zverejňujú na sociálnych sieťach fotografie svojich úlovkov. Slovenskí hubári poskytujú na webe nahuby.sk cenné informácie o výskyte húb a aktuálnej situácii v slovenských lesoch.
Hubári hlásia najväčšie úlovky z východu a stredu Slovenska, no podľa mapy vidieť, že hubám sa darí takmer na celom území krajiny. O výskyte húb informujú používatelia, ktorí prostredníctvom interaktívnej mapy vyznačujú jednotlivé miesta.
„Hríby, kozáky, suchohríby, sem tam jeleň zamrmlal, jeseň sa rozbieha a tvári sa že bude štedrá,“ napísal hubár, ktorý hubárčil v okolí Kremničky. „Po včerajšej prechádzke po rovinách som sa dnes presunul do Karpát. Išiel som pozrieť smrekáčové miesta a opäť s kľudom napíšem začalo pre mňa už karpatské eldorádo,“ pochválil sa hubár, ktorý úlovok našiel v Malých Karpatoch.
Stránka taktiež poskytuje informácie o konkrétnych rastúcich druhoch húb, ich stručnej identifikácii a opise. Je zároveň poradňou, pokiaľ ide o recepty. Interaktívna mapa zobrazuje dve farby, a to červenú a zelenú. Červená farba znamená počet hlásení od hubárov a zelená rast húb.
