Domov
TASR
dnes 26. septembra 2025 o 7:13
Čas čítania 0:40

AKTUÁLNE: V Dánsku znova spozorovali drony. Opätovne museli uzavrieť letisko

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: V Dánsku znova spozorovali drony. Opätovne museli uzavrieť letisko
Zdroj: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AP/TASR

Situácia sa opakuje už druhú noc po sebe.

Služba FlightRadar24, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase, informovala, že v noci zo štvrtka na piatok sa objavili nové správy o spozorovaní dronov na letisku v dánskom meste Aalborg, informuje agentúra Reuters.

Dánska polícia pre tlačovú agentúru Ritzau uviedla, že vzdušný priestor nad letiskom Aalborg bol uzavretý vo štvrtok večer o 23.40 h po tom, ako sa v oblasti objavili podozrivé drony. Dodala, že zatiaľ nebola schopná overiť spozorovanie dronov.

„Vzdušný priestor nad letiskom v Aalborgu bol v piatok o 00.35 h opäť otvorený po tom, čo bol uzavretý z dôvodu podozrenia aktivity dronov,“ informovala následne dánska polícia v príspevku na sociálnej sieti X.

Podľa Flightradar24 tento incident ovplyvnil dva lety. Let Kl1289 sa vrátil do Amsterdamu a let SK1225 z Kodane zrušili, uviedla služba v príspevku na X.

Je to už druhá noc po sebe, čo bolo letisko v Aalborgu uzavreté v dôsledku zaznamenania dronov. Tie boli v noci na štvrtok tiež spozorované nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu a na leteckej základni Skrydstrup.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová. Zdroj: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix/AP/TASR
