Hráč zo stredného Slovenska získal po prvý raz v tomto roku jackpot v doplnkovej hre JOKER. Po stredajšom žrebovaní doplnkovej hry, ktorá patrí k LOTO a LOTO 5 z 35, vyhral sumu 92 084,60 eura. Výherca uzatvoril stávku v Prešovskom kraji, čím sa stal prvým hráčom v tomto roku, ktorý vyhral jackpot z tohto regiónu. Zároveň je to 13. hráč, ktorý v roku 2025 dosiahol výhru v doplnkovej hre JOKER.
Stávku si podal na jednom z predajných miest TIPOSu v Prešovskom kraji. Na tikete pre LOTO 5 z 35 vyplnil 8 hracích polí a označil účasť v doplnkovej hre JOKER. Cena stávky bola 4,50 eura.
Výherné šesťčíslie pre JOKER, ktoré padlo 24. septembra, bolo 1-7-6-4-9-6. Hráč mal rovnaké čísla na svojom tikete, a tak získal jackpot. Suma sa kumulovala len dva týždne.
