Aneta Gospičová
dnes 26. septembra 2025 o 14:22
Čas čítania 1:05

Poľsko pripravuje armáde voľnú ruku. Po novom by sa mala riadiť pravidlom „najprv strieľaj, potom sa pýtaj“

Kategória:
Zahraničie
Poľsko pripravuje armáde voľnú ruku. Po novom by sa mala riadiť pravidlom „najprv strieľaj, potom sa pýtaj"
Zdroj: X (@skyeton_inc)

Poľsko začiatkom septembra zostrelilo podozrivé ruské drony, ktoré prenikli do jeho vzdušného priestoru.

Portál Euractiv na základe správy denníka Gazeta Wyborcza informuje, že Poľsko plánuje vrátiť svojim ozbrojeným silám právo rýchlej reakcie. Ministerstvo obrany v júni predložilo návrh novely zákona o zahraničných misiách, ktorý má prejsť zrýchleným legislatívnym konaním. Návrh má umožniť zostreľovať ruské drony nad Ukrajinou bez predchádzajúceho súhlasu NATO alebo EÚ.

Pôvodný zákon, ktorý platil do roku 2022, dovolil prezidentovi vyslať vojakov do zahraničia na žiadosť vlády v prípadoch ozbrojeného konfliktu, mierových misií, protiteroristických operácií alebo evakuácií. V roku 2022 však vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) zmenila pravidlá tak, že Poľsko muselo pri zásahoch žiadať súhlas NATO, EÚ aj štátu, na ktorého území by mali sily zasiahnuť.

Najprv strieľaj, potom sa pýtaj

Komisia pre vyšetrovanie ruských vplyvov, ktorú v roku 2024 zriadila vláda Donalda Tuska, túto zmenu kritizovala a poukázala, že obmedzuje schopnosť Poľska samostatne reagovať na prelety dronov z Ukrajiny či Bieloruska. Súčasná vládna koalícia chce tieto obmedzenia zrušiť podľa princípu „najprv strieľaj, potom sa pýtaj“, aby armáda získala väčšiu flexibilitu pri odvracaní hrozieb.

Jeden z odborníkov, ktorý sa podieľal na príprave správy o ruských vplyvoch, denníku povedal: „Diskutujeme o stratégii nasadenia nášho letectva a protivzdušnej obrany nad Ukrajinou či Bieloruskom tak, aby sme zostreľovali ruské lietadlá, drony či rakety, ktoré ešte neprekročili poľskú hranicu. Medzitým stále platí ustanovenie, ktoré našim orgánom neumožňuje samostatne takéto rozhodnutie prijať. To treba rýchlo zmeniť, pokiaľ teda niekto nechce, aby to zostalo tak, a naša obrana nebola tak účinná, ako by mohla byť.“

Poľsko začiatkom septembra zostrelilo podozrivé ruské drony, ktoré prenikli do jeho vzdušného priestoru. Išlo o prvý takýto prípad členského štátu NATO počas konfliktu.

armáda, ukrajina, rusko
Zdroj: Spencer Platt/Getty Images
Poľsko Ruské rakety v Poľsku Správy zo sveta
