Barbora Fábryová
dnes 23. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 0:50

Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO

Kategória:
Zahraničie
Zdroj: TASR/AP

Moskva údajne pripravuje pred Vianocami nenukleárny útok na Poľsko, ktorý má preveriť reakciu NATO a spôsobiť politický chaos v Európe.

  • Moskva pripravuje útok v šedej zóne na Poľsko ešte pred Vianocami, tvrdí vysokopostavený zdroj z ruskej armády. Informáciu sprostredkoval partner z východnej Európy počas londýnskeho zbrojárskeho veľtrhu DSEI minulý týždeň, píše britský denník Daily Star.
  • Varovanie údajne vyvolalo intenzívne konzultácie medzi USA a Veľkou Britániou pre obavy z utajeného útoku, ktorého cieľom by mohlo byť oslabenie jednoty NATO.
  • Podľa informácií ide o výpoveď ruského generála v hodnosti generálmajora, ktorý zbehol z krajiny. Tvrdí, že Kremeľ plánuje nenukleárny útok na poľské územie. Malo by ísť o obmedzený, no cielený krok, ktorý má preveriť reakciu NATO a spôsobiť politický chaos v Európe.
  • Spravodajské služby už varovanie postúpili americkým partnerom a podľa dostupných informácií ho v súčasnosti vyhodnocujú najvyšší predstavitelia transatlantických spojencov.

Širší kontext: Podľa zdroja ide o súčasť nových ruských taktík, ktorými Kremeľ testuje pripravenosť aliancie. V posledných dňoch došlo aj k incidentu v Estónsku, keď tri stíhacie lietadlá MiG-31 schopné niesť hypersonické rakety narušili estónsky vzdušný priestor. Stroje zotrvali nad Fínskym zálivom približne 12 minút, kým ich konfrontovali spojenecké sily.

Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vyhlásila, že Londýn stojí pri svojich estónskych spojencoch. „Musíme pokračovať v zvyšovaní tlaku na Putina, vrátane zavádzania nových sankcií, ktoré ohlásili Spojené kráľovstvo a EÚ,“ uviedla.

Prečítaj si aj tieto články: 

19. septembra 2025 o 21:44 Čas čítania 1:13 AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
20. septembra 2025 o 9:59 Čas čítania 0:40 Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO
22. septembra 2025 o 13:33 Čas čítania 0:53 NATO bude rokovať o incidente nad Estónskom. Aliancia aktivovala článok 4 po invázii na Ukrajinu už tretíkrát NATO bude rokovať o incidente nad Estónskom. Aliancia aktivovala článok 4 po invázii na Ukrajinu už tretíkrát
putin
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
NATO Poľsko Rusko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
