Zápasník má zároveň zdravotné problémy a mal podstúpiť operáciu kvôli zápalu čeľuste.
Obvodný súd pre Prahu 1 vo štvrtok rozhodol, že MMA zápasník Karlos Vémola bude stíhaný vo väzbe. Návrh na väzbu podal už v stredu prokurátor. Vémola a ďalší dvaja muži čelia obvineniu z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti. Ak im súd vinu preukáže, hrozí im trest odňatia slobody až na 18 rokov, informovali o tom Novinky.cz.
Vémolovi hrozí vysoký trest
Obhajca Vlastimil Rampula oznámil, že proti rozhodnutiu podal sťažnosť a kritizoval dôvody väzby. Podľa jeho slov súd poukázal najmä na to, že Vémolovi hrozí vysoký trest. Zároveň uviedol, že klient má zdravotné ťažkosti a plánovanú operáciu čeľuste. Obrana sa chce odvolať aj proti samotnému začatiu trestného stíhania, keďže podľa advokáta polícia nepredložila konkrétne dôkazy.
Pri prehliadke Vémolovej vily v Měcheniciach pri Prahe podľa obhajcu policajti nenašli drogy, anaboliká ani väčší obnos peňazí. České médiá uvádzajú, že prípad sa má týkať staršej kauzy súvisiacej s kokaínom. Môže mať prekryv aj s jeho staršími problémami so zákonom v zahraničí, vo Veľkej Británii už bol za drogový delikt odsúdený a istý čas si odpykal trest vo väzení.