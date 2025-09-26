Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 26. septembra 2025 o 13:41
Čas čítania 0:39

Prezident Pellegrini o zmene Ústavy SR: V rozdelenej spoločnosti je ústavná väčšina jasným signálom jednoty

Kategória:
Slovensko
Prezident Pellegrini o zmene Ústavy SR: V rozdelenej spoločnosti je ústavná väčšina jasným signálom jednoty
Prílohy

Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie.

Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. Ako podotkol, v čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Hlava štátu to uviedla vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

Kancelária prezidenta SR ešte predtým uviedla, že prezident sa s novelou Ústavy SR po jej doručení podrobne oboznámi a následne zaujme svoje stanovisko v zákonnej lehote. Rovnaký postup avizuje pri konsolidačnom balíku opatrení na budúci rok.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR.

Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

Prečítaj si aj tieto články:

24. septembra 2025 o 12:19 Čas čítania 0:41 Danko kritizoval prezidenta, že do USA nevzal všetkých ministrov. Pellegrini mu odkázal, aby vysvetlil cestu Šimkovičovej Danko kritizoval prezidenta, že do USA nevzal všetkých ministrov. Pellegrini mu odkázal, aby vysvetlil cestu Šimkovičovej
10. septembra 2025 o 11:10 Čas čítania 1:17 Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil
7. septembra 2025 o 17:25 Čas čítania 0:26 AKTUÁLNE: Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu do Japonska. Stretne sa s premiérom Išibom AKTUÁLNE: Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu do Japonska. Stretne sa s premiérom Išibom

Peter Pellegrini Správy z domova Vláda Roberta Fica
