Pellegrini chce vedieť, čo robí Šimkovičová v USA.
- Andrej Danko sa pustil do prezidenta Pellegriniho. Vyčítal mu, že na palubu vládneho špeciálu do New Yorku nevzal všetkých ministrov.
- Peter Pellegrini tvrdí, že každý minister, ktorý má oficiálny program počas zasadnutia OSN, je na palube vítaný. Danka sa však pýta, prečo do USA vycestovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
- Podľa prezidenta sa na zasadnutí OSN vôbec nezúčastňuje a zatiaľ ju videl iba „pol dňa“ na festivale slovenskej menšiny v New Jersey.
Citát: „Už ma to prestáva baviť, tieto infantilné ataky a posadnutosť Danka mojou osobou, ja to nemienim už viac tolerovať,“ vyhlásil Pellegrini. Dankove obvinenia vníma ako politické hry a bráni sa tým, že ministri so samostatným programom si riešia cesty individuálne.
Širší kontext: Ministerstvo kultúry objednalo pre ministerku Martinu Šimkovičovú a hovorkyňu rezortu Petru Demkovú letenky do New Yorku v hodnote takmer 16-tisíc eur. V ten istý deň ministerstvo objednalo aj letenky pre dvoch ďalších úradníkov. Za ich cestu zaplatilo spolu 4 330 eur. Hovorkyňa rezortu Petra Demková odmietla dôvod cesty vysvetliť.
