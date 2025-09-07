Stavba úseku D1 s tunelom Višňové patrí medzi najväčšie dopravné projekty na Slovensku.
Ministerstvo dopravy pripravuje novelu vyhlášky, ktorá rozšíri zoznam spoplatnených diaľničných úsekov na Slovensku. Zmeny sa dotknú aj tunela Višňové, informujú Topky.
Rezort plánuje doplniť do vyhlášky z roku 2020 nové trasy, ktoré sa odovzdajú do užívania v najbližšom období. Pôjde o úseky R2 Kriváň - Mýtna, D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové a D1 Hubová - Ivachnová. Na týchto trasách budú musieť mýto platiť všetky vozidlá nad 3,5 tony, teda nákladné autá a autobusy. Vybrané poplatky majú slúžiť na údržbu a prevádzku nových diaľnic.
Najdlhší tunel na Slovensku
Stavba úseku D1 s tunelom Višňové patrí medzi najväčšie dopravné projekty na Slovensku. Koncom júla ministerstvo dopravy oznámilo, že v oboch tunelových rúrach ukončili betonáž vozovky. Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) vtedy povedal, že ide o významný krok k odovzdaniu stavby. Zmluvný termín je február 2026, ale rezort stále dúfa, že sa dokončenie podarí do konca roka 2025. Tunel Višňové bude mať dĺžku 7,5 kilometra a stane sa najdlhším na Slovensku. Celý úsek medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou bude mať 13,5 kilometra.
Pripravovaná vyhláška má ísť do pripomienkového konania v októbri 2025. Verejnosť bude môcť posielať návrhy a pripomienky priamo na ministerstvo dopravy. Zmena sa dotkne dopravcov, ktorí nové úseky využívajú, a prinesie aj príjem z mýta, ktorý slúži na financovanie diaľničnej siete.
