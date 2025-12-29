Kategórie
TASR
dnes 29. decembra 2025 o 7:14
Čas čítania 0:17

V pondelok hrozí na horách víchrica. Výstraha platí pre viaceré okresy (+MAPA)

V pondelok hrozí na horách víchrica. Výstraha platí pre viaceré okresy (+MAPA)
Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková

Vietor bude potenciálne nebezpečný aj začiatkom týždňa.

Hrozba vetra so silou víchrice potrvá na horách severného a stredného Slovenska aj v prvej polovici pondelka (29. 12.). Na svojom webe to potvrdzuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13.00 h) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja a očakáva v polohách nad 1500 metrov miestami výskyt vetra s rýchlosťou v nárazoch 110 - 135 km/h, resp. s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h, čo zodpovedá víchrici.

SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Víchrica
