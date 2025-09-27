Kategórie
TASR
dnes 27. septembra 2025 o 14:55
Čas čítania 0:42

PRIESKUM: Väčšina Poliakov podporuje zostreľovanie ruských stíhačiek pri narušení vzdušného priestoru NATO

Kategória:
Zahraničie
PRIESKUM: Väčšina Poliakov podporuje zostreľovanie ruských stíhačiek pri narušení vzdušného priestoru NATO
Zdroj: X/@donaldtusk

Väčšina Poliakov je za zostreľovanie ruských stíhačiek vo svojom vzdušnom priestore.

  • Najnovší prieskum agentúry SW Research zverejnený v sobotu odhalil, že 67 % Poliakov podporuje myšlienku zostreľovania ruských stíhacích lietadiel, pokiaľ narušia vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie.
  • Proti zostreľovaniu ruských stíhačiek bolo 8,7 % respondentov a 24,2 % bolo nerozhodnutých. Agentúra SW Research prieskum vykonala na vzorke 846 ľudí medzi 23. a 24. septembrom.

Širší kontext: Prieskum realizovali po tom, čo poľský premiér Donald Tusk minulý pondelok vyhlásil, že jeho vláda je pripravená umožniť armáde zostreliť akýkoľvek objekt, ktorý by mohol predstavovať hrozbu pre Poľsko. Podľa premiéra si však musia byť istí, že na to „nie sú sami“.

Americký prezident Donald Trump v utorok na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.


Poľský vzdušný priestor začiatkom septembra narušilo približne 20 ruských dronov. Incident, ktorý Varšava označila za provokáciu, podnietil Poľsko a spojencov z NATO k vyslaniu stíhacích lietadiel, ktoré niekoľko z nich zostrelili. Narušenia svojich vzdušných priestorov tento mesiac hlásilo okrem Poľska aj Estónsko a Rumunsko.

poľsko
Zdroj: TASR/AP
