V procese poskytovania energopomoci sa spracúvajú údaje o domácnostiach v systémoch verejnej správy.
Osobné údaje domácností, ktoré žiadajú o energopomoc, sa spracúvajú v informačných systémoch verejnej správy v súlade s prísnymi pravidlami ochrany údajov. Údaje sa používajú len v nevyhnutnom rozsahu a len na čas potrebný na posúdenie nároku na pomoc.
Po vyhodnotení sú z registra automaticky vymazané a systém zaznamená, že k výmazu došlo. K informáciám majú prístup len oprávnené orgány, ktoré ich potrebujú na posúdenie nároku, informuje Ministerstvo hospodárstva SR na webe energopomoc.sk.
