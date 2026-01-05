Tento zmutovaný vírus sa šíri oveľa rýchlejšie než bežné typy a pacientom spôsobuje extrémne vyčerpanie, vysoké teploty a kolapsy.
Európou sa šíri zmutovaná verzia chrípky H3N2 s označením K. Chorých trápia vysoké horúčky, silný kašeľ a celkovo ťažký priebeh. Vírus útočí agresívnejšie – pacienti popisujú extrémne oslabenie, bolesti hlavy, zimnicu a neutíchajúci kašeľ, informuje portál noviny.sk.
Ochorenie trvá dlho a zdravotný stav sa zlepšuje len veľmi pomaly. U starších ľudí spôsobuje vírus dokonca kolapsy a mnohí ho označujú za doteraz najhorší typ chrípky. Za tieto ťažké príznaky môže práve spomínaná mutácia, vďaka ktorej vírus nakazí obrovské množstvo ľudí.
„Nástup choroby je v mnohých krajinách rýchly. U nás prichádza chrípka približne o mesiac skôr ako vlani,“ uviedol Roman Prymula pre portál TN.cz. Británia hlási zvýšený počet hospitalizácií. Vírus ohrozuje najmä ľudí s dýchacími problémami.
„Cítila som sa, akoby som mala zomrieť. Keby som nemala astmu, možno by som to zvládla lepšie, ale bolo to naozaj zlé,“ opísala svoju skúsenosť astmatička Alexandra.
Na Slovensku a v Česku momentálne dominuje chrípka typu A. Vírus koluje najmä medzi deťmi vo veku od 5 do 14 rokov. Odborníci predpokladajú, že návrat detí do škôl a škôlok po sviatkoch situáciu výrazne zhorší a do popredia sa môže dostať aj zmutovaná verzia vírusu.